Arrestaron a dos hombres por presunta comercialización de drogas en Monteros

De acuerdo a lo informado por efectivos de División Patrulla Motorizada Monteros, un equipo de trabajotrasladó a la comisaría jurisdiccional a dos hombres de 30 y 35 años por tenencia de estupefacientes.

Los aprehendidos tenían en su poder hojas secas de cannabis y la suma 60.000 pesos en efectivo, presuntamente provenientes de la venta de las sustancias.

Luego en Bella Vista, mientras realizaban recorridos preventivos, demoraron a un joven de 19 años que se encontraba en actitud extraña manipulando una bolsa transparente sobre el pasaje Alvear de esa ciudad.

Aunque al notar la presencia policial, el sospechoso intentó huir fue interceptado a los pocos metros por los uniformados, que tras una requisa le hallaron en un bolsillo de la campera dinero y un paquete con envoltorios plásticos, que tras la prueba de campo correspondiente realizada por la Dirección de Drogas Peligrosas Bella Vista se constató que se trataba de marihuana.

En ambos casos, la Unidad Fiscal de Narcomenudeo ordenó el secuestro de lo hallado y la revisión de antecedentes de los causantes.