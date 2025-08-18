Bruno Soto lanzó nuevas canciones en coautoría internacional

El cantautor monterizo Bruno Soto sigue expandiendo su carrera musical y esta vez lo hace hacia Europa. El artista suma a Suecia a la lista de países donde su obra tiene alcance, en calidad de autor y compositor, de la mano de una fusión internacional con el reconocido músico mexicano Arturo Monroy.

El fruto de esta colaboración son tres canciones que tendrán como intérprete al cantante colombiano José Solis, quien ya prepara el lanzamiento de los temas con su respectivo videoclip. La producción será difundida en plataformas digitales y marcará un nuevo hito en la trayectoria del artista tucumano.

Soto, que en cada etapa sorprende con propuestas de mayor alcance, reafirma su talento y constancia a través de esta nueva experiencia, consolidándose como un referente musical que trasciende fronteras. Su coautor, cuenta con una extensa trayectoria como compositor y se lo reconoce por su estilo romántico y perseverante en la industria musical.

“Siempre hay un as bajo la manga, y esta vez lo demuestr con un proyecto que se conecta con nuevas culturas y públicos internacionales”, expresó. Con esta iniciativa, el nombre de Soto vuelve a poner a Monteros en el mapa musical global.