¿Cómo funciona el servicio de recolección de residuos este viernes?

La Municipalidad de Monteros informa que este viernes 15 de agosto, el servicio de recolección de residuos domiciliarios se realizará con total normalidad, conforme al cronograma habitual.

Se solicita a los vecinos sacar sus residuos en el horario y lugar correspondiente, tal como lo establece el sistema regular de recolección. El cumplimiento de esta indicación permite optimizar el trabajo del personal y mantener la limpieza en todos los sectores de la ciudad.

El servicio se desarrollará según la frecuencia establecida por zona, por lo que no se prevén modificaciones ni interrupciones.

