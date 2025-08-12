La tucumana Eugenia Rodríguez brilló en los knockouts de La Voz Argentina 2025 y emocionó al público

La tucumana Eugenia Rodríguez, de 27 años, volvió a conquistar al público y a los coaches de La Voz Argentina 2025 con una actuación memorable en la etapa de knockouts. En una noche cargada de talento y emoción, la joven logró la ovación del público presente y el reconocimiento unánime de los jurados, consolidándose como una de las grandes promesas del certamen.

Eugenia ya había dejado una marca en las audiciones, pero esta vez se lució en una gala especial que contó con la presencia de Cazzu como asesora de los knockouts en el equipo de Luck Ra. Su interpretación transmitió fuerza, sensibilidad y un sello personal que hizo que todos en el estudio se pusieran de pie para aplaudirla.

Tras su presentación, la conductora Sofi Martínez se acercó a conversar con los familiares y amigos de la participante, quienes la esperaban con carteles, vinchas y una hinchada cargada de energía. El momento se volvió aún más emotivo cuando Eugenia se sumó al encuentro y se abrazó con cada uno de ellos, visiblemente conmovida.

Consultados por Sofi sobre por qué Eugenia merece seguir en el programa, una de sus amigas respondió sin dudar: "Porque además de que es talentosísima, es muy buena persona, una gran compañera, nos acompaña y ayuda un montón. La queremos un montón".

Con esta presentación, Eugenia Rodríguez se posiciona como una de las candidatas más fuertes para avanzar a las próximas instancias de La Voz Argentina 2025, llevando con orgullo el nombre de Tucumán y cautivando a todo el país con su voz y carisma.