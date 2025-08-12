El Servicio Penitenciario convoca a profesionales a cubrir 404 cargos transitorios

Entre el 14 y 16 de agosto se realizarán las inscripciones para cubrir 404 cargos transitorios como profesionales, auxiliares y técnicos en el Servicio Penitenciario Tucumán.

“Las inscripciones se realizarán vía on line los días 14, 15 y 16 de agosto próximos. En el caso de técnicos y auxiliares el límite de edad es hasta 38 años. En cuanto a los profesionales, no hay límite de edad. Un requisito fundamental es la presentación del título secundario, terciario o universitario. En otras oportunidades habíamos detectado la falsificación de títulos y las personas que los presentaron fueron denunciados penalmente en la fiscalía correspondiente”, expresó el Comisario General (r) Ramón Quinteros, director General del Servicio Penitenciario Tucumán, luego de participar de una reunión que fue presidida por el asesor del Ministerio de Seguridad, Sebastián Tula Rizo, y el subsecretario de Servicios Penitenciarios, Miguel Gómez.

Quinteros aclaró que la única vía on line de inscripción para el ingreso del Servicio Penitenciario será www.inscripciones.minsegtuc.gov.ar y recordó que cualquier modificación o anuncio se realiza a través de las páginas oficiales del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario. También puntualizó que la inscripción es un trámite gratuito sin intermediarios, ni existen escuelas oficiales que preparen a los profesionales.

Por su parte, el Inspector Mayor Diego Leal, Subdirector del Servicio Penitenciario, explicó la importancia de esta convocatoria de profesionales, auxiliares y técnicos para trabajar en la reinserción social de los internos. “El Servicio Penitenciario tiene una función esencial, que es la reinserción de la persona privada de su libertad. En este proceso no solo participan el personal de seguridad sino también aquellos profesionales que van a formar parte de la estructura y estrategia que implementamos para poder llevar a cabo el tratamiento penitenciario. Es un proceso gradual y progresivo que le permite a la persona privada de la libertad ir atravesando por distintas etapas. Eso se hace a través de un trabajo interdisciplinario en el cual cada uno de los profesionales aporta su especialidad a fin de conseguir que el interno, a partir de un programa de tratamiento y un diagnóstico previo de necesidades, pueda ir adquiriendo las herramientas concretas y simbólicas para poder volver la sociedad de una manera distinta respetando la ley y tener un trato cordial con la sociedad sin volver a incurrir en la conducta delictiva”, expresó Leal.

Además, detalló que entre los requisitos, la persona debe ser argentina nativa o por opción, sin antecedentes de carácter doloso, con título universitario, terciario o un certificado, según sea el caso.

Detalle de los cargos transitorios

El gobierno de la provincia aprobó a través de un decreto la convocatoria para profesionales, auxiliares y técnicos para que integren y formen parte del Servicio Penitenciario. De acuerdo al decreto provincial, las vacantes a cubrir serán de 404 cargos transitorios, de los cuales 104 serán para el escalafón profesional en el grado de Oficial Subayudante; 100 para el escalafón técnico en el grado de Agente y 200 para el escalafón auxiliar en el grado de Agente.

En cuanto al Escalafón Profesional, se solicitan abogados (11); contadores públicos nacionales (3); licenciados en Recursos Humanos (2); en Psicología (36); en Trabajo Social (20); en Psicopedagogía (2); odontólogos (4); farmacéutico (1); nutricionistas (2) y; bioquímicos (2). Además, kinesiólogos (5); ingenieros en Computación (2); en Sistema (1); Electrónico (1); analista en Sistema (2); arquitecto (1); ingeniero Civil (1); ingeniero Eléctrico (1) ; y médicos (7).

En el Escalafón Técnico, técnicos en Recursos Humanos (5); Superior en Agronomía (2); y Terapista Ocupacional (10). También profesores de Educación Primaria (4); de Matemáticas (4); de Lengua y Literatura (4); de Ciencias Naturales (4); de Ciencias Sociales (4); de Educación Especial (1); de Educación Física (12); de Educación Artística (Música, Artes Visuales, Teatro, etc) (5). Se suman enfermeros (25); agentes Socio Sanitario (5); técnico Programador (6); técnico en redes informáticas y comunicación (5); y técnico Electrónico (4).

En el Escalafón Auxiliar, se busca cubrir las siguientes vacantes: auxiliar Administrativo en conocimiento en Operador de PC y manejo de Office (29); auxiliar Administrativo Contable (4); Auxiliar en Farmacia (4); Técnico en Reparación de PC (5); Diseñador Gráfico (2); Operador de Monitoreo y Video Conferencia (6); Data Enter (10); Maestro Mayor de Obras (4); cocinero/a (30); albañil (10); electricista (10); plomero gasista (10); herrero (10); desmalezamiento, poda, tractorista (15); refrigeración (2); durlok y pintura (5); mecánico automotor (5); gomería (2); carpintería (4); Bomberos (Brigada Penitenciaria contra Incendio) (15); Comunicación (Operador, instalador, Cctv, Gps) (8); Depósito General (5) y; electricista automotor (5).