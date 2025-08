Boca oficializó la salida de Mauricio “Chicho” Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol. El ídolo xeneize se despidió con emoción, reveló detalles de su decisión y aseguró que ya había dado todo por el club.

En una jornada cargada de emociones, Mauricio "Chicho" Serna rompió el silencio y explicó públicamente los motivos de su salida de Boca Juniors, luego de que el club anunciara oficialmente la disolución del Consejo de Fútbol que integraba junto a Raúl Cascini.

Con la voz entrecortada, Serna comenzó su despedida agradeciendo la oportunidad y marcando el fin de una etapa. “No vine para responder preguntas, llegará el momento en que tenga ganas de salir y dar notas, pero vengo acá a manifestar lo que ya está muy claro: he presentado, presentamos la renuncia, que hasta hoy fui parte del club”, expresó.

Conmovido, el exvolante colombiano habló del vínculo emocional que lo une con la institución: “No ha sido fácil. Quienes me conocen o me han aprendido a conocer saben lo que representa para mí, para mi familia, este club. Pero la vida es de decisiones. Muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar”.

Serna reveló que la decisión se gestó días atrás, aunque se formalizó esta semana. “Esta semana tomé la decisión y la concretamos ayer para que ya sea una realidad. Varios días atrás lo había manifestado internamente a quien correspondía, nos tomamos varios días para encontrarle una vuelta”, explicó. Además, contó que le ofrecieron ocupar otro rol dentro de la institución, pero lo rechazó: “Tomé la decisión de no aceptarlo porque creo que no sería conveniente”.

Antes de retirarse, dejó un mensaje claro a la hinchada de Boca: “Muchas gracias a los hinchas, los amo, pero así es la vida y me tocó a mí”.