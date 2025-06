Policía del Chaco reporta el avistamiento de un OVNI y el caso sigue sin explicación

El avistamiento ocurrió en plena madrugada sobre una zona boscosa del norte chaqueño. Aunque un patrullero acudió al lugar, el fenómeno no pudo ser confirmado. El hecho sigue siendo un enigma.

La Policía de la provincia del Chaco sorprendió al emitir un informe oficial sobre el avistamiento de un Objeto Volador No Identificado (OVNI) en la madrugada del martes, en la localidad de Presidencia Roca. El fenómeno fue captado por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano cerca de las 5:00 AM, cuando un objeto luminoso atravesó el cielo de forma horizontal, desde el norte hacia el sur, por encima de una zona boscosa.

Ante la extraña visualización, se despachó de inmediato un patrullero desde la comisaría local para verificar el hecho en el terreno. Sin embargo, al llegar al lugar, los efectivos no encontraron restos, marcas ni indicios de presencia alguna, ni humana ni tecnológica.

Días después, la fuerza entrevistó a vecinos de los alrededores, pero nadie reportó haber visto o escuchado nada fuera de lo común durante la noche del suceso. “Hasta la fecha no se logró dar con testigos que hayan observado o escuchado nada extraño en la fecha”, señalaron las autoridades en el parte policial.

El misterioso objeto no identificado, que fue registrado en video pero del cual no se publicaron imágenes hasta el momento, permanece sin explicación. Aunque no se descartó la posibilidad de un dron o fenómeno atmosférico, tampoco se pudo confirmar ninguna hipótesis concreta.

El caso se suma a una serie de avistamientos reportados en el norte argentino en los últimos años, donde tanto ciudadanos como efectivos de seguridad han denunciado fenómenos similares sin una explicación oficial por parte de organismos especializados.