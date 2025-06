La investigación de la Justicia provincial por los audios de Alberdi

Desde el pasado viernes el Ministerio Fiscal se abocó de lleno a la investigación de los hechos originados por la viralización de los audios que comprometieron a funcionarios y ciudadanos de la ciudad de Juan Bautista Alberdi. Por disposición del Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, la fiscal Regional de Concepción, Mónica García de Targa y el fiscal de Narcomenudeo del Centro Judicial de Capital, José Sanjuán se encargaron de iniciar las diligencias de rigor.

En razón de que el intendente Luis Campos, uno de los investigados, posee fueros por su condición de tal, debe ser investigado por la Fiscalía Regional, por lo cual la titular de esa UFI solicitó el mismo viernes autorización al juez Fabián Rojas para iniciar la investigación jurisdiccional, lo que fue habilitado el sábado.

Tras completar ese trámite judicial, ayer domingo, el Ministerio Fiscal procedió a allanar dos domicilios de Roque Jiménez (Chipi) (una de las supuestas personas involucradas en el audio). Una de esas propiedades es habitada por sus padres y la otra aparentemente estaría destinada a que funcionen oficinas. El hombre no fue localizado en lugar, ya que según trascendidos estaría viviendo en la ciudad capital.

En cuanto a la situación del intendente, la Justicia Federal actuó y allana su casa.

Intervención por decreto de la Municipalidad

Mientras tanto en el plano del Poder Ejecutivo, se dispuso la medida de intervención de la Municipalidad y del Honorable Concejo Deliberante. El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto acuerdo 4/10 mediante el cual dispuso la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, una medida drástica que justificó por el “avance del narcotráfico” en esa ciudad del sur tucumano. Según argumentó el mandatario, existen denuncias penales que comprometen a autoridades tanto del Departamento Ejecutivo como del Concejo Deliberante, lo que generó una crisis de gravedad institucional.

Al respecto, el ministerio del Interior, Darío Monteros, quién fue una de las figuras en el acto de recambio de autoridad, expresó en diálogo cona prensa que, durante la mañana intentó hablar por teléfono con el, ahora, ex intendente Campos, pero no tuvo respuesta. No descartó recibir al ex mandatario y a sus funcionarios para una charla en privado.