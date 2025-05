Desde hoy el servicio de recolección de residuos será diario

Desde este lunes 5 de mayo, el servicio de recolección de residuos retomará su funcionamiento en horarios habituales, pero será de lunes a viernes, llegando a todos los sectores de la ciudad.

Se recuerda a la comunidad sacar sus residuos pocos minutos antes de que pase el camión recolector. Si no se logró sacar en horario, no dejar la basura en el contenedor hasta el siguiente día, ni arrojarla en lugares no apropiados. Lo correcto es guardarla hasta el siguiente día.

Así mismo, se advierte que los basurales a cielo abierto están prohibidos y erradicados en Monteros, no sean los vecinos promotores de espacios de estas características, puesto que es un daño para toda la comunidad.