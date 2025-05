Jaldo se refirió al Día Internacional del Trabajador

El gobernador, Osvaldo Jaldo, en referencia al Día Internacional del Trabajador que se conmemora este, 1 de mayo, reconoció oportunamente a la clase trabajadora de la provincia como a quienes están en la búsqueda de un empleo.

Jaldo explicó: “la verdad que yo diría que es un día para la meditación y para la reflexión… todos hoy sabemos que hay argentinos, argentinas, tucumanos, tucumanas que no tienen un trabajo. A los que tienen un trabajo, yo les diría que no sé si el término es festejar, pero sí que den gracias a Dios que hoy tienen un trabajo y que ese trabajo les permite llevar un ingreso mensual para que su familia pueda vivir. Ese sueldo quizás no es el ideal, el trabajo quizás no es el mejor, el soñado o el esperado pero hoy tener un trabajo estable ya es un logro. Así que yo creo que ellos tienen algún motivo para festejar el día de mañana”.

Y continuó “…hay muchos que todavía no consiguieron un trabajo; que tuvieron un trabajo y lamentablemente por la situación económica lo perdieron. Hay muchos otros que nunca llegaron a conseguir un trabajo estable”.

“Hoy, el gran desafío que tenemos en la Argentina y Tucumán no está exento es primero conservar las fuentes de trabajo que tenemos y, cuando hablo fuentes de trabajo, estoy hablando de trabajo público y también fundamentalmente de trabajo privado. Ese trabajo privado que generan nuestras inversiones, que generan nuestros empresarios, que generan nuestras economías regionales”, analizó.

Al tiempo que ejemplificó: “estamos en la zafra del citrus, donde hay picos de ocupación con más de 50 mil trabajadores en la zafra del limón. Ya estamos por empezar la zafra de la caña de azúcar donde se va a tomar otro tanto de trabajadores y luego tenemos Tucumán un sector productivo, industrial y comercial muy sólido que está sintiendo también los avatares de la difícil situación económica que hoy estamos viviendo”.

Asimismo dijo: “…simplemente decir que el que tenga un trabajo que lo cuide y aquel que todavía no lo tiene que no se quede en la casa. He tenido la posibilidad de entregar muchos equipamientos y microcréditos para mucha gente que no tiene trabajo, que no se quedó en su casa. No se quedó con los brazos cruzados y se convirtió en emprendedor. Esos emprendedores que realmente realizan diferentes actividades para llevarse dignamente un sueldo a su casa y ese sueldo le permite mantener su familia” y concluyó: “por eso creo que nada se consigue sin esfuerzo, sin lucha, sin sacrificio. Por eso, muchas felicitaciones en el día de mañana a todos los trabajadores y a aquellos que todavía no lo son que no bajen los brazos, que no claudiquen, que tengan fe y que