Jaldo encabezó el lanzamiento del curso Jovenes Líderes 2025

El gobernador, Osvaldo Jaldo, dio inicio al curso Jóvenes Líderes 2025. El objetivo es formar liderazgos con compromiso social, político y emprendedor, potenciando habilidades personales y brindando herramientas de gestión.

“Quisimos estar presentes en este encuentro de capacitación para los jóvenes líderes. Hoy más de 700 chicos y chicas de distintos puntos de la provincia, tanto de la capital como del interior, colmaron las instalaciones del Teatro San Martín", comenzó diciendo Jaldo. Y continuó: "Quisimos respaldar a nuestra secretaria de la Juventud y, sobre todo, para acompañar y saludar a estos jóvenes que hoy están transitando estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios o que ya se desempeñan en distintos ámbitos”.

Según dijo Jaldo, "cuando hablamos de liderazgo, muchas veces se lo asocia exclusivamente a lo político. Pero hoy más que nunca necesitamos liderazgos en todos los ámbitos: en lo social, en lo gremial, en lo empresarial. Tucumán necesita continuar con ese trasvasamiento generacional del que hablaba nuestro movimiento. Los jóvenes tienen que estar cada vez más preparados para ocupar los lugares que les corresponden”.

En esa línea, el Primer Mandatario aseguró: “Les decía a los chicos que ejercer un liderazgo es sinónimo de participación y protagonismo, pero también es fundamental terminar los estudios. Obtener un título secundario, terciario o universitario es la base para acceder a un trabajo digno, a un ingreso digno y, si así lo desean, formar una familia con estabilidad”.

“Vengo del interior, de un pueblo, y pasé por momentos buenos y difíciles. Por eso me siento muy identificado con muchos de los chicos que vinieron hoy desde distintos lugares, desde Trancas hasta La Cocha. Quise transmitirles mi experiencia y alentarlos a que aprovechen al máximo esta oportunidad”, sostuvo y contunió: “Lo que se aprende hoy acá no debe quedar solo en estas paredes. Hay que llevarlo a cada pueblo, a cada ciudad, incluida San Miguel de Tucumán. La experiencia de este curso tiene que multiplicarse en cada rincón de la provincia”.

El Gobernador pidió a los jóvenes "que se fijen metas, que se pongan objetivos claros. Y, sobre todo, que trabajen para cumplirlos". "Porque en momentos difíciles, la respuesta no es quedarse con los brazos cruzados, sino salir, esforzarse y comprometerse. Hoy nada se logra sin vocación, sin dedicación y sin sacrificio”, dijo.

“Me voy muy contento de haber podido compartir esta jornada con ellos, de haberles transmitido mi pensamiento y mis consejos. Hoy los especialistas van a desarrollar una serie de temas que continuarán en próximas instancias, según lo disponga la Secretaría de la Juventud. Fue una experiencia muy enriquecedora compartir este espacio con tantos jóvenes comprometidos con su futuro y con el de Tucumán”, concluyó.

Organizado por la Secretaría de Estado de la Juventud junto con la Escuela de Gobierno en un trabajo articulado, el ciclo de capacitaciones comienza hoy en el teatro San Martín con la participación de 800 jóvenes de entre 16 y 35 años.

Acompañaron al Mandatario el ministro de Interior, Darío Monteros; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Gobierno y secretario Académico de la Escuela, Raúl Albarracín; la secretaria de la Juventud, Melina Morghenstein; el secretario de Acción Política, Daniel Garcia; la secretaria de Culto, Roxana Díaz; el presidente del Ente Cultural, Humberto Salazar; el Subsecretario de Salud, Marcelo Montoya; los legisladores, Enrique Orellana, Gerónimo Vargas Aignasse y Adriana Najar y el orador, Walter Juarez Rivas.

A su turno, el ministro de Gobierno, expresó: "Hoy estamos en un centro de capacitación de jóvenes líderes con gestión de proyecto que van a ser uno de los temas que van a capacitar a quienes hoy participan".

Y continuó: "Oratoria, emprendedurismo, todas son cosas que pueden y les sirven a los jóvenes para formarse, capacitarse y después poder aplicarlo en cada uno de los lugares donde ellos se desarrollan profesionalmente, gremialmente, en los pueblos de donde ellos pertenecen".

Melina Morghenstein, indicó que "nos encontramos con una excelente convocatoria de jóvenes que han venido de toda la provincia, incluso de lugares tan alejados como Medinas, La Trinidad, los Valles, El Mollar y Amaicha. Este proyecto ha logrado llegar a cada rincón de Tucumán".

"El ciclo de formación ‘Jóvenes Líderes’ busca fortalecer el liderazgo natural de los jóvenes, brindándoles herramientas y habilidades esenciales para su crecimiento personal y profesional", afirmó.

Por su parte, añadió que "este programa se desarrollará en cuatro módulos, abordando temas como oratoria, comunicación, emprendimiento y junto a la Escuela de Gobierno, hemos creado un programa espectacular con expositores de primer nivel".

Al mismo tiempo, informó que "para participar, los jóvenes pueden inscribirse a través del código QR disponible en nuestras redes sociales. Aún tienen tiempo hasta hoy para sumarse y participar de los encuentros, que serán con certificación".

El orador y Ceo y Co-fundador de RollingCode Schooles, Walter Juárez Rivas, compartió su experiencia en el lanzamiento de un curso para Jóvenes Líderes, resaltando la importancia de la educación y el acceso a la información como herramientas clave para el éxito.

"La idea es mostrar a los chicos que pueden construir un futuro y una empresa a través de la educación, utilizándola como un trampolín, como me pasó a mí", expresó Rivas.

Asimismo, sostuvo que "me parece excelente que la Secretaría de la Juventud organice estos encuentros gratuitos. No solo se trata de grandes emprendedores, sino también de ejemplos locales que pueden inspirar a los jóvenes a seguir adelante". Y añadió: "Estas jornadas no solo ayudan a los chicos a aprender sobre gestión de proyectos, liderazgo y oratoria, sino que también les brindan la oportunidad de conocer a emprendedores cercanos, como yo, que también estamos construyendo algo desde Tucumán"

"Mi mensaje es motivarlos a que vean que hay un camino posible. Hoy, con internet, la distancia no es una barrera. Pueden estudiar y emprender desde cualquier lugar", concluyó el orador.