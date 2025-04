Congreso del PJ tucumano: apoyo unánime del peronismo a la estrategia electoral de Jaldo

En Monte Bello, el Congreso del Partido Justicialista (PJ) de Tucumán se reunió en la jornada de hoy. Allí 89 congresales dieron un espaldarazo por unanimidad a la estrategia política del vicepresidente partidario del peronismo tucumano, Osvaldo Jaldo.

El Consejo partidario encabezado por su presidente Jorge Leal; su vicepresidente, Darío Monteros y la secretaria, Sara Assán, emitió el siguiente comunicado oficial:

“El Congreso del Partido Justicialista de Tucumán, reunido en la localidad de Monte Bello, contó con la participación de 89 congresales de un total de 100, registrándose 4 ausencias con notas de justificación debidamente presentadas.En un clima de unidad, respeto y participación plena, se escucharon todas las voces que integran nuestra estructura partidaria, reafirmando que el peronismo tucumano es un movimiento vivo, democrático y profundamente federal.

Durante la jornada, y por unanimidad, se resolvió:

1. Ratificar lo dispuesto en la última sesión del Congreso Partidario del año 2024, reafirmando el rumbo político y orgánico del Partido.

2. Autorizar al Consejo del Partido Justicialista, como órgano ejecutivo, a suscribir la documentación correspondiente a la constitución de frentes y/o alianzas electorales, conforme al cronograma oficial de elecciones nacionales convocadas para el 26 de octubre de 2025.3. Informar que el balance contable correspondiente al período 2024 se encuentra en trámite de presentación y aprobación ante la autoridad electoral nacional, cumpliendo con nuestras responsabilidades institucionales con total transparencia.

4. Por moción del congresal Horacio Páez, se aprobó por unanimidad el apoyo del Congreso a la gestión institucional que lleva adelante el compañero gobernador Osvaldo Jaldo, reconociendo su liderazgo firme, federal y profundamente peronista.

Asimismo, el Congreso resolvió con claridad y decisión que el Partido Justicialista de Tucumán llevará sus propios candidatos en las próximas elecciones, no sin dar antes la discusión interna, garantizando la plena participación de todos y todas las voces del justicialismo en Tucumán.

No subordinamos nuestra representación a ninguna otra fuerza política: ni con La Libertad Avanza, ni con los radicales, ni con ninguna estructura provincial ajena a nuestra doctrina. Porque algo tenemos en claro los Justicialistas, que PRIMERO TUCUMAN Y SU GENTE.

Vamos con nuestras convicciones, con nuestros cuadros y con nuestra historia peronista al hombro.

En este contexto nacional adverso, donde algunos construyen desde el odio y el ajuste, nosotros reafirmamos que antes de ser anti algo, SOMOS PERONISTA.

Y eso significa defender la justicia social, sostener la organización y luchar por la grandeza de la Patria y la felicidad del Pueblo.

‘Con los buenos, para ser mejores. Con los mejores, para vencer’Unidad, organización y conciencia militante…”

Posición de las autoridades partidarias

Leal explicó: “con la presencia casi del 90% de los congresales. Dos congresales que no pudieron venir por sus razones particulares. Nos hemos reunido en el primer día del año para tratar un tema que ya había sido analizado el 19 de septiembre del 2024, donde ya en el punto 3 se autorizaba a los órganos partidarios a suscribir frentes y donde se suspendía el artículo 64. Hoy directamente se ratificó y se autorizó al Consejo para suscribir frentes en base a que ya el Gobierno Nacional fijó el 26 de octubre como fecha para las elecciones nacionales”.

“En el partido hemos dejado claro qué tipo de campaña queremos hacer. Y también invitarlos a todos los compañeros, aquellos que se han ido hace mucho tiempo, aquellos que vienen militando, para que demos las discusiones acá, que es donde debe ser el ámbito, sin proscripciones. No somos sectarios ni excluyentes. Y queremos dar las discusiones para llegar de la mejor manera el 26 de octubre con un partido fuerte y unido” y añadió: “no solamente tenemos que ganar las elecciones, tenemos que hacerlo de forma contundente”.

Asimismo dijo: “tenemos que mostrar todo lo que se viene haciendo en este año y medio. Y donde hoy el gobernador Jaldo en este 2025, él habló que es el año de la obra pública. Y nosotros podemos ver en diferentes comunes, en diferentes municipios, la reactivación de diferentes obras que eran financiadas por la Nación y que hoy la provincia se va a hacer cargo, como un barrio de 80 viviendas y cloacas que se reactivarán en Burruyacú. El martes pasado se tomó posesión para el tema del Procrear II. La provincia se va a hacer cargo. Todo eso es importante, todo eso tenemos que resaltar, porque también se juega la gestión de cada uno de nosotros, de cada uno de los delegados comunales, de cada uno de los intendentes y tenemos nosotros la obligación de demostrar a la sociedad qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se está haciendo en cada uno de los lugares y qué nos va a permitir, creo yo, una aceptación importante de la sociedad tucumana”.

Monteros declaró: “Hoy tuvimos la presencia de 89 compañeros y compañeras congresales. Muy contento porque prácticamente más del 90% del Congreso del Partido Justicialista nos hemos juntado y hemos ratificado los puntos que estaban para ser tratados, como por ejemplo el tema de lo aprobado en la sesión anterior del Congreso, la facultad que se le da al Consejo Provincial del Partido Justicialista para actuar y firmar las alianzas o los frentes necesarios con que el Partido Justicialista va a salir en las elecciones próximas y, también, aprobar el balance”.

Asimismo dijo: “hubo una moción de orden de un congresal de incorporar un punto en el orden del día, que ha sido aprobado por unanimidad, donde se estableció que en ese punto del orden del día el Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Tucumán da el apoyo total a la gestión del gobierno del gobernador Osvaldo Jaldo. Contento de escuchar también los posicionamientos políticos partidarios de los congresales, dejar en claro que acá se lo manifestó. Esto no es un congreso ni antimileísta ni mileísta, es un Congreso del Partido Justicialista”.

“Tenemos un gobierno de la provincia que es conducido por un gobernador elegido por el pueblo y que tiene que tener la relación institucional. No hay que equivocarse, la relación institucional con la relación política. Nosotros en la política, no hay duda que este espacio del peronismo, este Partido Justicialista de la provincia de Tucumán, va a llevar sus candidatos propios, va a llevar candidatos peronistas y no hay duda de que vamos a triunfar en este mes de octubre contra La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical o contra aquellos partidos que consideran que deban presentarse en esta elección nacional”, analizó.

A su vez, Monteros dijo en torno a provincializar las elecciones: “hay un contexto que se lo va a analizar seguramente. Estamos viendo que en Capital Federal se han adelantado las elecciones que generalmente iban junto con las de Diputado Nacional. Estamos viendo que en la provincia de Buenos Aires se está analizando también adelantar las elecciones provinciales. En Tucumán no hay duda que la campaña política la vamos a basar en la gestión de gobierno. Que lejos de dejar un Estado de lado, ha puesto un Estado al servicio de la provincia de Tucumán en lo que se respecta a obra, camino, seguridad, educación y salud. Así que vamos a defender esos derechos que tiene nuestra gente y la queremos defender votando a nuestros diputados nacionales que nos van a representar en el Congreso de la Nación”.

Assán sostuvo: “se votó por unanimidad los tres puntos que estaban originalmente en el orden del día. Al final de la sesión un compañero pidió que se agregue como moción de orden un cuarto tema que era el apoyo de este Congreso a la gestión de gobierno y a la forma de gestionar el gobierno del gobernador Osvaldo Jaldo. Y se votó por unanimidad. Yo creo que lo importante de esto es que de 89 congresales presentes en este Congreso que no deja de ser el órgano más importante del Partido Justicialista de la provincia, los 89 le dijimos ‘sí’ a Osvaldo jaldo que está tomando las decisiones que tiene que adoptar para la provincia de Tucumán”.