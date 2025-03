Los ocho temas que abordó Jaldo en entrevista televisiva

El gobernador Osvaldo Jaldo concedió esta mañana una entrevista al programa televisivo Los Primeros que se emite por Canal 10 y se explayó sobre las últimas inundaciones que afectaron a la provincia donde rescató el funcionamiento del Plan Prelluvia, el accionar de la Justicia ante la denuncia del gobierno por la usurpación de tierras fiscales, la implementación de las políticas de seguridad y carcelaria, la baja de índices de delitos y homicidios, la profundización del recorte en el gasto público “para encarar obras públicas con el 30% del presupuesto con recursos propios” y también sobre el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional.

El Primer Mandatario además sostuvo que con la ley de narcomenudeo “hemos logrado encarcelar a 200 personas que comercializaban droga y lógicamente hemos tocado intereses”.

Y justificó en tal sentido: “Estamos tocando intereses con la lucha contra el narcotráfico, la ley de narcomenudeo nos llevó cinco años porque había palos en la ruedas y lo hice porque tengo las manos limpios y mi compromiso es con la comunidad”.

Hay planificación

“En este gobierno hay planificación y la prioridad es una buena gestión en seguridad, salud, educación, desarrollo social y en los tucumanos que más necesitan. La gente me eligió por cuatro años, ese fue el voto de los tucumanos para Jaldo y (Miguel) Acevedo y cuando digo que ejerceré el poder hasta el último día me refiero a que las políticas que venimos aplicando la vamos a profundizar en todas las áreas del gobierno porque ya eliminamos ministerios, secretarías, organismos donde había miles de personas que no prestaban servicio”, adujo.

También recordó que la Provincia se hizo cargo de del pago del incentivo docente, el aporte de fondos al transporte y obras públicas de Nación.

En ese sentido aseguró gobernará hasta el año 27 “de mínima” y que hoy la reelección a su cargo “no está en mis planes porque primero esta este mandato porque si no hay una buena gestión difícilmente la gente te va a acompañar” y manifestó: “De cada 10 tucumanos siete me apoyan y no los voy a defraudar y los que no me apoyan los voy a convencer con gestión no con palabras”.

Intervenciones partidarias

En el plano político y con respeto a la intervención de la UCR tucumana dijo: "Hay que dejar de seguir criticando por la critica misma, hay que hacer. Fíjense los partidos centenarios que criticaban al peronismo y ayer lo terminaron interviniendo. Si el partido se logro normalizar dejen que los partidarios radicales se organicen" porque "estas actitudes antidemocráticas cada vez mas agranda la grieta, nos separan mas y en el medio están los argentinos y los productores que no saben si invertir, producir o bajar los brazos, porque hoy el pais esta en riesgo".

Barreras arancelarias

En otro párrafo de la entrevista alertó sobre las políticas de barreras arancelarias que quiere implementar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y mandó un mensaje a los senadores y diputados tucumanos: “Hay tenemos un presidente de Estados Unidos que quiere poner barreras arancelarias. Tucumán tiene un perfil exportador y si pasa eso podemos quedar afuera de la competitividad por lo que pido a los diputados que trabajen por las económicas regionales y no nos pongan las barrera arancelarias porque Tucumán está primero” y agregó: “Hay que ponerse a laburar de una vez por todas porque Tucumán está primero y que cada uno demuestre con hechos positivos lo que está haciendo”. "Tenemos un perfil netamente exportador con más de 200 productos en 150 países, hay que defender Tucumán", exigió.

Usurpaciones

“Este gobernador va a hacer respetar la propiedad privada en la provincia y cuidar el patrimonio de las zonas reservadas de los tucumanos y las tucumanas. Se acabaron las usurpaciones en la provincia, algunos creyeron otros no, lamento que hay gente que esté pagando las consecuencias con mucho esfuerzo levanto una construcción pero hoy la Justicia dice que esas tierras son zonas reservadas y tierras del gobierno. A esto nadie se puede hacer el sorprendido”.

Jaldo dejó en claro que “vamos a ir por todas las zonas turísticas, no es solo EL Mollar, nos está llegando información y vamos a recuperar los lugares turísticos que sean de la provincia, lo dije el 29 de octubre de 2023: Los que ocuparon de forma ilegal que vayan ganando tiempo y saquen todo porque a través de la Justicia vamos a recuperar las tierras”.

Siguiendo con este tema aseguró: “Estamos trabajando en El Cadillal, Tafí del Valle, San Pedro de Colalao y en el Mollar y conforme a la Justicia vamos trabajando con la constitución y leyes bajo el brazo y conformamos una Unidad Ejecutora para preservar las zonas reservadas”.

Cerró este tema diciendo: “Los dos años y seis meses que le quede a este gobernador vamos a seguir con esta política de gobierno. Basta de la usurpaciones, respetemos las bellezas naturales y la propiedad privada para que podamos fomentar el turismo en los valles Calchaquíes porque un poco más ya estaban por alambrar el lago. Hasta aquí llegaron”, afirmó.

Política carcelaria

En materia de política de seguridad y carcelaria Jaldo dijo: “Nos gustaría que los recursos que estamos invirtiendo en política carcelaria lo podamos invertir en escuelas pero la realidad nos indica otra cosa. Miremos lo que está pasando en Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires (Caba) donde los presos se escapan en taxi, pero lo hacen porque no hay una política de seguridad acompañado de una política carcelaria”, insistió.

Con relación al avance de obra de la cárcel de Benjamín Paz en su segunda etapa mencionó: “En agosto tendremos la cerca perimetral, oficinas para distintas reparticiones y el primer módulo para 1.600 presos, con la entrega de cuatro unidades donde se alojarán 800 internos más”. Además indicó que ya comenzó el proceso para incorporar 1.500 guardiacárceles más al Servicio Penitenciario.

Relación con Milei

Jaldo habló sobre el gobierno de Javier Milei y fue tajante: “A este Presidente que fue votado por 14 millones de argentinos, se lo puede criticar políticamente con medidas pero no se puede dudar de la legitimidad del presidente. Cuidemos la democracia y al presidente que se lo puso con los votos y que (en las elecciones presidenciales) del 27 se lo saque con los votos que los tucumanos y argentinos se expresen porque esta es la forma de sostener la democracia”, sentenció.

"Soy un gobernador que tiene que ayudar a gobernador a la Argentina, no a Milei, a todos los argentinos", insistió.

En ese sentido aseguró que “algunos hablan de democracia de la boca para afuera pero después están viendo como ponen palos en la rueda y uno se puede ir lo antes posible”.

Acuerdo con el FMI

Al ser consultado sobre la relación con el gobierno de Javier Milei afirmó: “Todos tenemos que poner un granito de areno para que el gobierno nacional pueda controlar las variables macroeconómicas para que llegue a la gente (y solucionar temas) como los salarios que no alcanzan y los vaivenes de los precios de los alimentos y servicios”.

A raíz de esto dijo: “Hoy la Argentina tiene escases de dólares, con (el expresidente Mauricio) Macri nos endeudamos con 40 mil millones de dólares y este gobierno necesita endeudarse por el crecimiento de los sectores productivos y hay que apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

En ese orden Jaldo elogió al presidente Milei por haber bajado el Indice de Precios Al Consumidor (IPC) a dos puntos “pero eso no quiere decir que yo esté con este presidente. Soy un gobernador dialoguista pero no soy de La Libertad Avanza (LLA) pero soy un gobernador que debo gobernador Tucumán”.

Pero dejó en claro: “Lo que si pido que pare con la motosierra, que hay que reactivar el consumo, que no siga subiendo el desempleo pero hay que cuidar a la Patria entre todos y hay que ayudar a este gobierno nacional ya que debemos buscar un norte”.

Plan Prelluvia

Por último destacó el trabajo de equipo de todas las áreas que impidió que los canales desborden. “En horas llovió 130 milímetros lo que suele suceder en todo un mes” y recomendó a los tucumanos a prestarle atención a las advertencias del servicio meteorológico. “Un auto se puede salvar por el seguro, seguro que pudo haber más de una decena de tucumanos que le ingresó el agua a sus casas, pero no tuvimos que lamentar víctimas fatales como en otros lugares” expresó Jaldo y aprovechó para solidarizarse en nombre del pueblo tucumano con los “vecinos de Bahía Blanca”.

Para cerrar confirmó que hoy asume como nueva interventora del Insituto de Previsión y Seguridad Social Elena Hurtado en reemplazo de Germán Gramajo.