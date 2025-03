El Gobierno y ATE firmaron un nuevo acuerdo salarial

El gobernador Osvaldo Jaldo concretó este miércoles la firma de una nueva recomposición salarial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), representada por su secretario general, Jorge Flores.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por los ministros Regino Amado de Gobierno y Justicia, Daniel Abad de Economía, Federico Masso de Desarrollo Social, así como por el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín.

El acuerdo establece un aumento del 10 % hasta mayo para el personal de la Administración Pública Centralizada, Organismos Descentralizados y Comunas Rurales, distribuido en tres etapas: un 5 % desde el 1 de febrero de 2025, un 2,5 % adicional desde el 1 de abril y otro 2,5 % desde el 1 de mayo. Además, se dispuso que la asignación familiar por hijo será de $20.000 a partir del 1 de febrero.

Jaldo comentó que "el año pasado nos sentamos cinco veces a negociar y conseguimos que la inflación no deteriorara aún más los salarios y ahora, en marzo, estamos nuevamente dialogando sobre recomposición".

A su vez, sostuvo que "más allá de los montos —que, sin duda, son importantes—, es fundamental la actitud de los gremios y de este gobierno, que han sabido hablar y, sobre todo, escucharse".

El primer mandatario, dijo que "a nivel nacional, el Estado no se está haciendo cargo de la salud, pero aquí seguimos sosteniendo una salud pública y una educación a la altura de las circunstancias".

En este sentido, relató que "esta es una gran familia de 130.000 trabajadores que debemos cuidar entre todos. Como Gobierno de la provincia, estamos actuando con gran responsabilidad".

Jaldo destacó que "el ajuste no pasará por el empleado público. El decreto de estabilidad que me presenten, lo firmo de inmediato, así que avancen con los expedientes" y agregó: "me considero un empleado público, pero elegido por la voluntad popular.

Por su parte, Flores comentó que "el compromiso del gobernador sigue firme. Ha reiterado su disposición a firmar todo lo necesario, por lo que queremos transmitir tranquilidad: todos los compañeros que estén en condiciones de pasar a planta permanente van a hacerlo".

Respecto a la recomposición salarial, sostuvo que "sabemos que los acuerdos firmados hasta ahora no son suficientes y que el incremento no alcanza. Pero también somos conscientes de la difícil situación económica que atraviesa el país y, en consecuencia, la provincia. El aumento del 10% se aplicará de manera escalonada: 5% en febrero, 2,5% en abril, 2,5% en mayo".

Al respecto, aclaró que "a partir de mayo, ningún trabajador cobrará menos de $700.000. Además, las asignaciones familiares, que actualmente son de $15.000, pasarán a $20.000, lo que representa un incremento del 33%".

En cuanto a la titularización, manifestó que "estamos hablando del pase de trabajadores de contratados a transitorios y de transitorios a planta permanente. esta medida beneficiará a unos 8.000 compañeros".

Despidos a nivel nacional y estabilidad en la provincia

Flores expresó que "a nivel nacional, la situación es preocupante. Hay más de 40.000 despidos en el sector público. En contraste, a nivel provincial, el Gobierno ha garantizado la estabilidad laboral de los trabajadores, lo que marca una diferencia fundamental en este contexto de incertidumbre".