El ex legislador Roberta Palina fue condenado a 3 años de prisión por abuso sexual a una menor de edad

Roberto Palina, ex legislador y ex secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia) fue condenado a tres años de prisión por el delito de abuso sexual simple, agravado por la edad de la víctima, hermana de quien era su pareja al momento de los hechos. La sentencia se confirmó tras un acuerdo en un juicio abreviado entre el auxiliar fiscal y la defensa de Palina.

La víctima es hermana de la pareja de Palina y era menor de 13 años al momento de los hechos, y relató al fiscal Mariano Fernández lo ocurrido en un departamento de barrio Sur una noche entre el 22 y 26 de noviembre del 2021, aproximadamente a las 21 horas y donde residían los tres: el ex legislador, su pareja y su hermana menor de edad y víctima del abuso sexual.

"Aprovechando que se encontraban solos en el departamento, él ingresó a la habitación de la menor, se acostó a su lado, la agarró de sus manos, le sacó la colcha con la que se cubría y, sin el consentimiento de B.G.L.G comenzó a tocarla, le bajó el pantalón y le tocó con sus manos los pechos y la cola, por arriba y por debajo de la ropa interior, para luego bajarle la ropa interior y bajarse la suya también", dice el relato de la víctima según informó La Gaceta.

Además, se indicó que la menor también denunció que Palina intentó violarla, pero que logró escapar y encerrarse en el baño.

Tras la denuncia, se tomaron declaraciones y tras "una batalla judicial con fiscales y jueces", para la jornada de hoy estaba prevista una audiencia de control de acusación, encabezado por el juez Alejandro Tomás.

Sin embargo, tanto el auxiliar fiscal Osvaldo Martínez Terán como el abogado defensor Macario Santamarina notificaron que habían llegado a un acuerdo por un juicio abreviado a lo que el juez hizo lugar.

De esta manera, se impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional contra Palina, que quedó firme en el acto. / El tucumano