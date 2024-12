Mundial de Clubes: Boca enfrentará al Bayern Múnich y River, al Inter de Lautaro Martínez

El Mundial de Clubes 2025 arrancará el domingo 15 de junio y acabará el domingo 13 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde justo un año después se disputará también la final de la Copa Mundial del Mundo 2026.

El Xeneize conformará el Grupo C junto a los bávaros, Auckland City y Benfica, mientras que el Millonario chocará en el Grupo E ante el Neroazzurro, Urawa Red Diamonds y Rayados de Monterrey. Por otro lado, el Inter Miami de Lionel Messi compartirá zona con Palmeiras, Porto y Al Ahly.

Las otras once sedes del torneo son el Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), el Estadio Bank of America (Charlotte), el Estadio TQL (Cincinnati), el Estadio Rose Bowl (Pasadena), el Estadio Hard Rock (Miami), el GEODIS Park (Nashville), el Estadio Camping World (Orlando), el Estadio Inter&Co (Orlando), el Lincoln Financial Field (Filadelfia), el Lumen Field (Seattle) y el Audi Field (Washington, D.C.).

Todos los grupos