Ley Madre: Jaldo dijo que el presupuesto 2025 es “amplio, abierto y sólido”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió sobre el Presupuesto 2025 de la provincia de Tucumán y cómo continúa su trámite en la Legislatura de Tucumán donde algunos legisladores provinciales hicieron consideraciones sobre el proyecto. El mandatario informó que la Ley Madre sostiene el superávit fiscal, el incremento de partidas en áreas claves y la ejecución de obras estratégicas.

Sobre este tema, en diálogo con la prensa, el gobernador informó: “El presupuesto, como todos los años, es la Ley Madre. Y es una Ley Madre que tiene muchos números, tiene mucho articulado, y fundamentalmente es lo que el Poder Ejecutivo puntualmente planifica para el año siguiente, para el año 2025”.

En ese sentido, explicó: “Previo a eso, consulta las necesidades económicas y financieras de los otros poderes que están contenidos en el presupuesto que enviamos, como el Poder Judicial, como el Poder Legislativo, como los organismos descentralizados. Es decir que, seguramente, al tener tantos artículos y tantos números, puede haber objeciones, puede haber sugerencias. Seguramente no se podrá coincidir en alguna cifra, los legisladores están en todo su derecho”.

“Ahora sí, en ese presupuesto queda plasmado la decisión y la planificación de lo que tiene el Poder Ejecutivo para el año 2025. Seguir con un superávit fiscal, es decir, no gastar más de lo que ingresa. Hemos incrementado las partidas en todas las áreas sensibles. Hoy, Salud tiene un mayor porcentaje en el presupuesto 2025, Educación, Seguridad y la Asistencia Social. Es decir, que es un presupuesto que está destinado exclusivamente a atender las áreas esenciales del Gobierno de la provincia. Pero además, no nos hemos quedado ahí. También tenemos un plus y también hemos habilitado partidas para que después de muchos años, la provincia de Tucumán pueda realizar obras públicas con recursos provinciales”, sostuvo.

Jaldo detalló: “tenemos partida en el 2025, en ese presupuesto, al margen de atender las obligaciones en áreas sensibles y esenciales, hemos dejado partidas para construir obras públicas, ya que los convenios que firmamos con la Nación son mayoritariamente un porcentaje financiado por el Gobierno nacional y otro porcentaje financiado por el Gobierno provincial”.

“Es decir, es un presupuesto amplio, abierto, es un presupuesto sólido, donde en momentos de turbulencias económicas, en turbulencias financieras, hoy Tucumán está presentando un presupuesto con superávit, hoy está presentando un presupuesto con proyecciones totalmente reales, no inventadas, ni proyectadas al azar. Es decir, que estamos muy conformes con el presupuesto que hemos enviado a la legislatura. Ahora, la última palabra siempre la van a tener los señores legisladores y de acuerdo a lo que ellos decidan, es lo que nosotros vamos a obrar en consecuencia en el ámbito del Poder Ejecutivo”, culminó.