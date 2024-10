El oficialismo blinda a Jaldo de los embates kirchnerista

La gestión del gobernador Osvaldo Jaldo recibió ayer un espaldarazo por parte de las principales autoridades de la provincia, luego de un día en el que el kirchnerismo había cargado contra el mandatario.

Como primera medida, el vicegobernador Miguel Acevedo tomó distancia de la interna partidaria nacional, y ponderó la relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura, luego de una reunión en la Casa de Gobierno. “Mi rol está centrado en lo institucional. Aunque respeto mucho la importancia de las internas para la democracia, en esta ocasión he decidido no participar de ellas. Mi responsabilidad está con los temas que realmente preocupan a la gente”, sostuvo. “La elección del presidente del Partido Justicialista Nacional es algo que respeto, pero no voy a tomar partido en esta interna. Mi trabajo está en lo institucional”, insistió.

Y dijo que con Jaldo hay entendimiento de que la prioridad es la gestión provincial. “Debemos enfocarnos en lo institucional y dejar de lado lo partidario”, añadió.

En tanto, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, respaldó al gobernador en su decisión de apoyar a la lista de Ricardo Quintela en la interna que mantiene con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la conducción nacional del Partido Justicialista. Fue muy claro: “el gobernador está con Quintela; nosotros estamos con Quintela”.

El ex intendente de Aguilares reconoció que hubiera preferido que no se midan fuerzas internas, algo que no sucede desde el año 1988. Desarrolló que Quintela es un gobernador (La Rioja), por lo que conoce lo que es el federalismo. “Viene de una provincia con trayectoria, nos dio un presidente como Carlos Menem en algún momento. Creo que puede aportar mucho. Obviamente que creemos eso. Del otro espacio creen que la ex presidenta también puede aportar”, manifestó.

La lista de Quintela lleva al presidente del bloque Justicialista, el legislador Roque Tobías Álvarez, en tanto el diputado Pablo Yedlin integra la nómina de Cristina como vocal. Mansilla afirmó que no hay una interna en la provincia. “El peronismo ya se manifestó en el Consejo, en el Congreso y en un acto partidario muy importante que hubo hace poco. Nosotros vamos a estar detrás de la determinación que tome el gobernador de la provincia. Como justicialistas somos orgánicos”, dijo.

Y continuó: “el partido está para ayudar a los que gobiernan dentro de nuestro partido y tienen obligaciones institucionales. En este caso, sobre las espaldas el gobernador pesa la responsabilidad de gobernar a casi dos millones de tucumanos y específicamente a los más de 140.000 afiliados que tenemos. Vamos a estar a la par de él”.

Rueda de auxilio

En tanto, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, se sumó a la defensa de Jaldo. “Ha demostrado, en cada una de las funciones que le ha tocado desempeñar, ser una figura clave en el peronismo tucumano. Su trayectoria política y su capacidad para tomar decisiones en favor de todos los tucumanos son indiscutibles. Siempre fue ‘la rueda de auxilio’ cuando el peronismo lo necesitó, y hoy se erige como el ‘jefe de la escudería del PJ’, liderando con responsabilidad, madurez y diálogo en este momento crucial para nuestra provincia”, expresó el funcionario provincial.

Amado remarcó que en el Gobierno “se han tomado decisiones que priorizaron el bienestar de todos los tucumanos, colocando siempre a la gente por encima de cualquier interés personal o sectorial”.

“La gestión de Osvaldo Jaldo se destaca por el compromiso con el desarrollo, el diálogo permanente con la Nación y un enfoque claro en el crecimiento de nuestra provincia. Estas decisiones han fortalecido su vínculo con el pueblo y reafirmado su liderazgo”, añadió. El ministro destacó también la conducción del mandatario, tanto en el Poder Ejecutivo (PE) como en el Partido Justicialista. “Seguirá tomando las decisiones más acertadas para el progreso de Tucumán y para todos los que conformamos nuestro partido”, indicó.