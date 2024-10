La comunidad educativa de Monteros de luto por la muerte del profesor Juan José Correa

Una triste y dolorosa partida enlutó a Monteros, por la repentina partida del profesor Juan José Correa, que se encontraba internado en el hospital Regional "Gral. Lamadrid" de Monteros.

Juanjo, como lo llamaban todos en la comunidad educativa, dejó una huella imborrable en el paso por las escuela de Monteros.

Las escuelas Técnica y Normal, publicaron sus mensajes de acompañamiento a sus familiares, y recordando el paso del profesor por esas aulas.

"Muchas gracias por tu apoyo en nuestras últimas mesas de examen fue un gusto haber compartido también con tu madre que siempre estuvo y te acompaño hasta el final", escribió Jorge Chazal.

Por su parte, Raquel Perez Saracho, escribió: Es imposible no sentir tristeza por tu partida. Guardo en mi memoria los mejores recuerdos de momentos compartidos cuando fuimos compañeros, las charlas, las risas (muchas), los consejos y las levantadas de ánimos que recibí de tu parte en mis peores momentos!!! (No me olvido los libros que me prestaste) Gracias por todo eso, ruego a Dios que descanses en paz querido amigo".

Por su parte el profesor, Freddy Bazán escribió "que las almas de nuestros fieles difuntos, en especial la de nuestro hermano Juan José, por la misericordia de Dios tengan el descanso eterno".

Sus familiares, confirmaron que el velatorio será en Empresa Serra de calle Crisóstomo Álvarez.