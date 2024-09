Jaldo sobre las fiestas electrónicas: “vamos a preservar la vida y luchar contra las drogas”

Con respecto a la clausura por motivos de seguridad de las fiestas electrónicas, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, evaluó: “las fiestas electrónicas son beneficios para algunos cuantos y perjuicios para mucha otra gente”.

Además, el mandatario tucumano analizó: “En las fiestas electrónicas ganan plata dos o tres personas y corre el riesgo muchos jóvenes que concurren a ellas. En esas fiestas electrónicas mayoritariamente se vende droga y ya hemos tenido fallecidos en diferentes lugares del país y también en Tucumán”.

Por este motivo, dijo: “por eso, a las fiestas electrónicas, este gobernador las va a prohibir hasta que no se garantice el 100% de lo que tiene que ver la salud y la vida de los que concurren. Y que también los organizadores se hagan cargo si hay algún problema y que respondan ante la justicia si ocurre algo”.

“No por tres o cuatro personas que quieran hacer algunos dineros más, vamos a exponer a los jóvenes tucumanos al consumo de drogas. Cuando las cosas estén en regla, cuando estén dadas las garantías, recién vamos a empezar a conversar si la autorizamos o no a las fiestas electrónicas”, declaró.

A su vez, dijo: “Vamos a preservar la vida, la salud y vamos a luchar contra el consumo de todas las sustancias tóxicas. Sea en la calle, en las fiestas electrónicas o en el lugar que sea. Por eso hemos sancionado la Ley del Narcomenudeo. Por eso ya tenemos más de 400 condenados por la venta del narcomenudeo en Tucumán. Nunca se había detenido a nadie. Y por eso estamos secuestrando la cantidad de droga, cocaína y marihuana, y sustancias tóxicas de diferentes tipos en la provincia. No vamos a ceder y no vamos a claudicar. Venga de donde venga el reclamo”.