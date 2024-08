¡Bingo no se perdió! Un perro de Las Termas fue robado y luego hallado en Monteros

Las redes sociales de las Termas de Río Hondo ardieron durante la semana que pasó ya que un hombre denunció que su perro labrador llamado "Bingo" se "había perdido" en la esquina de calle Libertad y Belgrano de las Termas de Río Hondo.

Su dueño, "Nando" Cisneros, público que su can desapareció de su radar. "Lo vieron con una familia por la avenida Belgrano", puso en las redes el domingo pasado. Cisneros tenía el dato certero que una familia levantó el perro.

Luego, en la red social Facebook, el mismo hombre público: "devuelvan el perro o déjenlo solo y volverá a casa". La sospecha del que perro había sido robado terminaron de confirmarse el pasado jueves, cuando "Nando" nuevamente activo su perfil en las redes y confirmó que estaba regresando de Monteros con "Bingo" en sus manos.

"Yo sabía que no podía ser que "Bingo" esté acá y no haya aparecido o que alguien lo tuviera retenido, yo sabia que nuestra gente no podía ser".

Al mismo tiempo escribió: "Estamos volviendo de buscarlo de Monteros, Tucumán, donde Bingo estaba con la familia que se lo vio por ultima vez en Termas el día domingo. Y luego agregó de forma tajante, "Bingo no se perdió, a Bingo me lo robaron, y me negaron que lo tenían".

Por último escribió: "Estoy muy feliz y primeramente quiero agradecer a toda la comunidad de Termas por ayudarnos a buscarlo y ocuparse".