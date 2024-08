Impactante: 8 tucumanos murieron durante el fin de semana en accidentes de tránsito

La cifra con la que se cerró un fin de semana negro quedó como provisoria, ya que hacia las últimas horas las rutas y calles de la provincia registraban in intenso movimiento, alentado por las favorables condiciones del tiempo.

La lamentable lista comenzó a escribirse el viernes por la tarde, con el fallecimiento de dos personas en la ruta 9, siguió el sábado, cuando a primera hora del día había un reporte de que tres motociclistas habían perdido la vida, y se cerró a las 9 del domingo con la otros tres decesos.

“La verdad es que a veces no podemos entender lo que está pasando. Hacemos todo tipo de controles y siguen registrándose muertes. Y es importante aclarar que esta situación no sólo se vive en la jurisdicción, sino en todo la provincia”, afirmó el jefe de la Unidad Regional Este, Carlos Daniel Ruiz.

El uniformado reportó que el viernes y sábado, en diferentes puntos de ese sector de la provincia se hicieron todo tipo de controles. “El más importante fue en el puente Lucas Córdoba. Acordamos con las autoridades municipales hacer un control de alcoholemia. El viernes y sábado secuestramos 38 vehículos”, detalló Ruiz.

“Pero también es cierto que son los mismos conductores que se informan a través de grupos de WhatsApp dónde estamos para esquivarlos. Hablo también de los operativos que hacemos para secuestrar los vehículos y motos que no pueden circular porque no tienen la documentación o porque no están en condiciones para hacerlo por no tener luces, por ejemplo”, agregó.

“Maestro. Aquí hay una cuestión cultural y, por más que haya 1.000 muertos, no se cambiará fácilmente”, señaló el taxista bandeño Juan Carlos Romero.

“Personalmente observé cuando motociclistas se quejan de la Policía cuando le secuestraron las motos porque no tienen luces. ¡Y se las quitaron cuando transitaban por la ruta! Es increíble, no les importa su vida ni la de los otros”, afirmó.

“La imprudencia y el alcohol aparecen como las principales razones de estas muertes absurdas”, remarcó el jefe de la Unidad Regional Sur, Marcos Barros.

“La Policía hace todo tipo de controles en las diferentes rutas, pero la gente sigue circulando violando todas las normas de tránsito y hasta sin las mínimas medidas de seguridad”, destacó.

El funcionario admitió que hubo un aumento de accidentes en los últimos tiempos. “Vamos a seguir con todos los operativos, pero también le pedimos a la comunidad que colabore. Tiempo atrás dos jóvenes fallecieron al chocar de frente en un camino vecinal. Eran amigos de toda la vida”, advirtió.

Mario Ramírez comentó sobre una realidad que se vive en el sur de la provincia. “La mayoría de los jóvenes viajan de ciudad en ciudad para divertirse. Salen de noche y vuelven entre las cinco y las siete de la mañana. Lo hacen cansados y después de haber consumido bebidas alcohólicas. Lamentablemente pareciera que perdieron el amor hasta por su propia vida”, afirmó el productor.

Tanto Ruiz como Barros coincidieron que el incremento de los operativos se relaciona con que “estamos en plena etapa en la que el sector productivo de la provincia está en plena campaña por lo que hay más tráfico en las principales rutas. Tenemos órdenes de nuestros superiores de continuar con este trabajo”, explicó el jefe de la Regional Este.

Barros agregó que el crecimiento del parque automotor y de motocicletas es muy importante en el sur de la provincia. “En los horarios picos, trasladarse de Concepción a Aguilares por la vieja traza de la ruta 38 puede llevar 30 minutos. Esa demora es desesperante que lo único que hace es acelerar la imprudencia de algunos conductores, cuando deberían armarse de paciencia”, indicó el titular de la Regional Sur.

El monterizo Hugo Fregenal reconoció los problemas que existen en las rutas del sur de la provincia en tiempos de zafra, pero consideró que no debe ser tomado como una excusa.

“Cada tanto se informa sobre accidentes en las diferentes rutas de los valles. Ahí, en esta época del año no hay tanta producción ni movimiento. Todos saben que los percances se producen por otras razones, especialmente el consumo de alcohol”, finalizó el empleado municipal.

Uno a uno los accidentes fatales del fin de semana:

El viernes, a la altura de la localidad El Cortaderal, un auto embistió a un camión en la ruta 9. En el percance perdieron la vida Claudia y José Juárez. Un niño de siete años resultó con graves lesiones.

En las primeras horas del sábado, Luis López embistió a un camión que estaba estacionado en la avenida Perón al 200 de Alderetes. Por el impacto, cayó al pavimento y fue atropellado por otro camión.

El sábado las 3, en calle San Martín de La Cocha, un joven de 32 años perdió el control de su moto, cayó y golpeó su cabeza contra el cordón cuneta. Fue identificado como Mauro Jesús Herrera (19).

Un joven cuya identidad no trascendió hasta ahora, murió el sábado cerca de las 8 luego de haber embestido a un camión en la rotonda El Empalme, sobre la ruta 9, en Lastenia.

El Cadillal fue escenario el sábado del trágico choque que protagonizaron un camión con un vehículo. Como consecuencia del impacto frontal, falleció Magdalena García (46).

A primeras horas del domingo, se registró otro accidente en la nueva traza de la ruta 38, cerca del barrio San Roque, de Arcadia. Una mujer murió al chocar la moto en la que se trasladaba con un auto.

El domingo, cerca de las 6, en la ruta 341 cerca del country Viento Sur de El Manantial, una joven que transitaba en auto chocó de frente con el motociclista Luis Cabeza (19) que falleció en el momento. (La Gaceta)