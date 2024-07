Eliminación del plus médico y otras medidas: Jaldo y ATEPYSS buscan mejorar el sistema de salud en Tucumán

En una reunión programada para este martes, el gobernador Osvaldo Jaldo se encontró con Andrés Jaime, secretario general de la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y Seguridad Social (ATEPYSS). El encuentro, celebrado en el despacho del Gobernador en Casa de Gobierno, fue una continuación de un diálogo iniciado hace dos semanas.

Jaime, al referirse a los temas abordados, destacó la importancia de la situación actual de la obra social y los conflictos pendientes. “Internalizamos con el gobernador sobre la situación de la obra social, el punto de conflicto que teníamos”, declaró Jaime.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el cumplimiento del acta acuerdo firmada el año pasado y reafirmada en abril. Según Jaime, “El gobernador va a charlar con los funcionarios de la obra social a efecto de cumplir con lo pactado en cuanto a los puntos pendientes del acta acuerdo firmado el año pasado y rubricado de nuevo en el mes de abril”.

El “plus médico” también fue objeto de análisis. Jaime planteó la necesidad de modificar la ley para garantizar mayor transparencia y control en los sanatorios. “Hemos planteado modificar la ley, que haya mayor auditorías en los sanatorios, que hay que terminar con el plus médico para que la filial de la obra social no sea estafada con el plus médico ni sanatorial y no tenga que ir al hospital público”, expresó Jaime.

Además, se discutió la gestión de los gastos de la obra social. Jaime solicitó un control más riguroso “sobre los gastos que tiene la obra social, que vayan hacia los beneficiarios y no puntualmente que las clínicas y sanatorios tengan hoy más del 350% de aumento y que por otro lado se beneficie al interior, creando más filiales y sucursales”.

de la atención, se planteó la necesidad de establecer unidades de representación de la obra social en distintos barrios de la capital. “El compromiso del gobernador es que en la capital también se lleven a cabo unidades de representación de la obra social en los diferentes barrios de la Capital”, sostuvo Jaime.

En cuanto a la situación financiera, Jaime destacó que la obra social está pagando en términos. “Inclusive se está dando anticipo a cuenta, teniendo en cuenta la situación que hay, porque económicamente la provincia está hoy más solidificada, con apoyo nacional”, dijo. /El tucumano