La Provincia cerró acuerdo salarial con los trabajadores de Sitas

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió a los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas), Julián Nassif y Adriana Bueno, para firmar el acuerdo que beneficia al personal sanitario en cuanto a lo salarial y a las condiciones laborales.

El acuerdo establece otorgar al personal del Sistema Provincial de Salud, un adicional no remunerativo y no bonificable. Son $50.000 a partir del 1 de mayo y hasta el 30 de junio y $100.000 a partir del 1 de julio. Dicho adicional será remunerativo y no bonificable para el personal que se encuentre a 10 años de acceder al beneficio de la jubilación y será compensado con una suma no remunerativa a fin de que estos agentes no vean disminuido su haber líquido.

Participaron del acto el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya Cruz, y el secretario ejecutivo administrativo contable del Siprosa, Fabio Andina.