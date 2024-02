En Villa Quinteros, el PR aunó esfuerzos para el inicio de clases

En Villa Quinteros, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la presentación del Programa Provincial Interministerial de Acompañamiento y Asistencia Territorial de Establecimientos Educativos de Gestión Estatal en la Sección Oeste.

En el acto al que asistieron 535 directores y 40 supervisores, estuvieron presentes también el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura Sergio Mansilla y los ministros del Poder Ejecutivo, Susana Montaldo (Educación), Darío Monteros (Interior), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Luis Medina Ruiz (Salud), Federico Masso (Desarrollo Social); Gilda Pedicone de Valls, fiscal de Estado; Joaquín Girvau, jefe de Policía; Carolina Bidegorry, directora del Registro Civil; Marcelo Nazur, director de Vialidad; Gladys Medina, diputada Nacional y Gustavo Marcial, comisionado comunal de Villa Quinteros.

Entre los intendentes estaban Francisco Serra (Monteros), Alejandra Rodríguez (Tafí Viejo), Marta Najar (Las Talitas), Gimena Mansilla (Aguilares), Francisco Caliva (Tafi del Valle), Marta Albarracín (Lules), Luis Campos (Alberdi), José Orellana (Famaillá) y los legisladores Carlos Najar, Francisco Serra, Daniel Herrera, Sandra Figueroa, Alberto Olea, Adriana Najar, Rodoldo Ocaranza, Carlos Gallía y Carlos Funes, También estaba el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García y el secretario de Grandes Comunas, Javier Morof.

Jaldo explicó: “estamos planificando cómo vamos a trabajar en el periodo lectivo 2024. No nos olvidemos que las clases van a empezar a partir del lunes 4, si todo va bien y si la paritaria y Dios y la Virgen nos permiten, los chicos tienen que estar en la escuela. Entendemos que las directoras y las supervisoras son funcionarias y tienen de alguna manera una responsabilidad como autoridad de abrir las escuelas y de dictar clases, tienen que tener los edificios en condiciones y tener los elementos para que los docentes enseñen y los chicos puedan aprender. Queremos que los docentes se sientan acompañados”.

Además el mandatario explicó que no sólo se trabaja en el mantenimiento de las escuelas, sino también en la reparación de caminos y accesos de los pueblos para que la comunidad educativa pueda llegar a los establecimientos: “Muchas escuelas del interior por ahí no tienen clases porque los caminos no están en condiciones. Tenemos que mejorar la seguridad en cada escuela. Tenemos que ver cómo el transporte funciona para que los chicos sigan llegando a la escuela” y destacó que en la provincia hay más de 1300 escuelas, además de que se lleva adelante el programa del Boleto Estudiantil Gratuito y se cubre el Seguro Escolar para que haya matrícula plena y 100% de presentismo.

Y destacó que directivos y docentes son “el puente para que nosotros solucionemos este tipo de problemas” y además comentó que para que los niños puedan aprender tienen que estar bien alimentados: “Queremos que estudien los chicos sanos mentalmente y físicamente”.

En cuanto al valor del trabajo interministerial en beneficio de más de 500 mil alumnos en toda la provincia, Jaldo analizó: “Susana Montaldo, no puede sola, no puede sola con un área tan importante. Por eso es que hoy tiene el respaldo de todos los que estamos acá. Y para nosotros la educación no es solamente una política de Estado desde el punto de vista del dicho o de la palabra. Nosotros con hechos concretos estamos demostrando. Con el boleto estudiantil, estamos demostrando con el pago del seguro, estamos demostrando con haciéndonos cargo del incentivo docente. Estamos demostrando de escuchar a quienes representan a los docentes para que haya una paritaria que se llegue a un buen puerto. Es decir que estamos haciendo un gran esfuerzo como gobierno de la provincia para que realmente las clases empiecen en tiempo y forma”.

Acevedo sostuvo: “Histórico e importantísimo encuentro en esta jornada de trabajo como lo venimos manifestando donde estuvieron presentes, además de los legisladores que me acompañaban, todos los ministros del Poder Ejecutivo. Esto se trata de entender el Estado como un todo. Hoy el objetivo es ponernos todos a disposición de educación. Las clases tienen que iniciar y se necesita tener los caminos en condiciones, se necesita que los ponedores escolares funcionen a pleno, se necesita darle toda la apoyatura a los docentes que van a tener a cada uno de nuestros niños. Para eso se requiere el estamento activo y total de la provincia, y así lo manifestó el Gobernador, van a estar todos los ministerios conjuntamente y de manera coordinada para trabajar en pos de que no sólo se inicien las clases en tiempo y forma, sino que tengan continuidad, accesibilidad a los niños y de la mejor manera puedan ser educados en la provincia de Tucumán. Es lo que pidió el Gobernador”.

Montaldo valoró el encuentro e informó que en cada municipio y comuna habrá un equipo que “estará formado por representantes de cada ministerio, y también del gobierno local, para poder trabajar con las escuelas, brindar un mejor servicio, y también para tratar de trabajar con los clubes del lugar, con los centros culturales, y todos los proyectos que tenga el municipio y la comuna para que lo podamos desarrollar".

Monteros sostuvo: “hoy estamos todos los ministros, intendentes y comisionados para ponernos a disposición de todos los directores que conducen las escuelas. Vamos a estar más cerca que nunca a la par de las escuelas para acompañar a la comunidad educativa por instrucción del Gobernador”.