Avanzan las obras de infraestructura del CEPLA en B° San Cayetano

Autorizades municipales recorrieron hoy las instalaciones del CEPLA (Centro de Atención Primaria en Adicciones) en barrio San Cayetano. El personal que se desempeña a diario brindó un informe sobre la labor diaria del lugar y sobre el avance de las obras que se concretan en el mismo, en relación a la infraestrctura.

Estuvieron presentes, el intendente Francisco "Panchito" Serra; la Concejala, Belén Serra; el director de Salud, Lic. Omar Billordo y la coordinadora de Salud Mental, Lic. en Psicología, Laila Jalis.

Francisco "Panchito" Serra indicó sobre su visita "La contención desde el Estado es fundamental en estos duros momentos que vive nuestro país, y desde nuestro municipio estamos comprometidos en cumplir con esta obligación. Es por eso que se avanzó en las obras complementarias necesarias para la comodidad de nuestros trabajadores y trabajadoras, pero también para quienes asisten. Se trabaja en el mejoramiento de un espacio abierto que va a servir para el desarrollo de las actividades que planfican para prevención de las adicciones".

En el lugar se contruye una plazoleta, una canchita de fútbol. Son espacios en donde los talleristas van a poder recibir y trabajar con las perdonas con adicciones, pero también trabajar allí con las familias que acompañan.

El mandatario felicitó y agradeció el trabajo del personal y dijo al respecto "Felicitaciones a todas y cada una de las personas que con tanto profesionalismo dan lo mejor de sí para que esta dependencia funcione. Sin dudas tienen un sentido de pertenencia muy grande, no tan solo porque este CEPLA lo han visto desarrollarse en sus funciones y alcances, sino también porque las historias que se viven acá generan esa sensibilidad que se necesita para poder abrazar, para poder contener y para poder cuidar en materia de salud pública y de salud mental, Y los profesionales de aquí saben realizar este trabajo.

Serra garantizó que se seguirá "apoyando el trabajo que aquí se realiza. Hoy vemos que este tipo de políticas públicas para la nación no son interesantes, pero nosotros sabemos que, sobre todo en estos momentos de crisis, el consumo aumenta, la depresión aumenta y nosotros como administradores del Estado tenemos la obligación y la convicción permanente de seguir trabajando, de aunar criterios y de poner todo el esfuerzo que podamos para que los vecinos y vecinas, que lo necesiten, sepan que hay un municipio presente y un Estado que a pesar de las adversidades, a pesar de las diferencias ideológicas, seguirá trabajando para cuidar a nuestra gente".

Por su parte, Leila Jalis expresó que hay un trabajo ya organizado, "esperamos que pueda tener el mismo funcionamiento que ya tiene el otro servicio del Consejo Municipal de Prevención de las Adicciones y Consumos Problemáticos que funciona en el CIC de Máximo". Además, destacó la importancia del trabajo del estado en relación a la salud mental "en muchas oportunidades se deja de lado porque no se tiene muy en consideración de que la salud mental afecta a la integralidad de la salud humana en general. Por ahí muchas personas subestiman lo que son los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, las crisis de angustia, sobre todo cuando se nos presentan algunas situaciones que escapan de nuestras manos y que por ahí no podemos resolverlas. Empiezan a aparecer una serie de síntomas que son importante tenerlas presentes, como también que sepamos pedir ayuda en el momento que consideremos que no podemos resolverlo por nuestro propia cuenta. Y estar alerta a todas estas situaciones para poder intervenir de manera temprana y prevenir futuras problemáticas".

Por último, Omar Billordo se refirió al temas y remarcó "sabemos que estamos en un momento bastante complicado con respecto a las adicciones, así que sin duda el apoyo de la Dirección de Salud es primordial. Lamentablemente con la crisis económica que estamos pasando, se traduce en aumento del consumo, entonces es importante lo que se viene haciendo desde la Municipalidad, y que se transformó en un referente a nivel provincial en prevención de adicciones.