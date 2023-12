Histórico: Jaldo encabezó un acto donde ascendieron 2.758 policías

El gobernador Osvaldo Jaldo presidió esta mañana el acto de Imposición de Insignias por el ascenso de 2.758 empleados policiales (suboficiales) de la Policía de Tucumán.

Acompañaron al primer mandatario el vicegobernador Miguel Acevedo, la diputada nacional Gladys Medina, el vicepresidente primero de la Cámara, Aldo Salomón, el vice segundo Alfredo Toscano, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el Jefe de Policía comisario general Joaquín Alfredo Girvau Olleta, el subjefe de la Fuerza, comisario general Roque Iñigo, legisladores provinciales, intendentes municipales, altos mandos policiales y funcionarios de la Dirección General de Institutos Penales.

En contacto con la prensa, Jaldo explicó el motivo de la decisión de los ascensos masivos en “cumplir con la palabra empeñada” por el Gobierno ya que antes este reconocimiento era parcial y “se iba desvirtuando la pirámide de mando que afectaba la operatividad y el desempeño de la policía”, razonó.

En ese sentido el primer mandatario sostuvo que el premio se debió al “mérito, trayectoria y desempeño de los suboficiales que no podían ascender” pero dejó en claro que “estos casi 2800 ascensos es premiar a aquellos que se esforzaron, pero no es un cheque en blanco, lo tienen que demostrar con su accionar en las calles, así como es un derecho también una obligación”.

De esta forma, el titular del PE dio a entender que de ahora en más la policía “debe tener un mejor y mayor accionar dentro de la provincia. Necesitamos que estén en la calle, prevenir el delito, llegar antes que el delincuente, que los hechos delictivos no se produzcan y si así sucede que se actúe rápido descubriéndolos, desarticulando y entregando a la Justicia a los causantes”.

Jaldo justificó los ascensos también por la nueva tarea que se le asignó a la fuerza policial como es la lucha contra el narcomenudeo. Tamaña responsabilidad le asignamos por eso había que jerarquizarla y motivarla” y recordó que “esta tarea no la tenían porque era responsabilidad de los jueces federales y las fuerzas de seguridad nacional, como la PSA, Gendarmería y la Federal”.

Para reforzar esta idea, Jaldo contó que en las últimas 72 horas “se secuestraron más de 30 kilos de cocaína y marihuana por lo que estamos dando un golpe al narcotráfico”.

Luego agregó: “El mensaje fue claro ya que Tucumán es una provincia pequeña y nos conocemos casi todos por lo que la policía tiene que estar en todo el territorio, desde La Cocha a Trancas. Sabemos dónde hay delincuentes que son reincidentes y la policía está obrando dentro de la ley como corresponde con una orden judicial, pero hay otra actitud, se trabaja en base a las ordenes emanadas por sus superiores y las instrucciones que se les viene dando”.

Como ejemplo mencionó que “hoy hay 1000 detenidos y 300 condenados por delitos de narcotráfico y antes ni se los tocaba”.

Al ser consultado sobre la cantidad de homicidios que hubo en este año, Jaldo aseguró que se bajó comparado con otros años. “Es un muy buen dato pero hay que calificarlos, tipificarlos por peleas intrafamiliares, intervecinales aunque ahora se sumaron los homicidios por cuestiones de narcomenudeo, sobre todo por los lugares de venta ya que ante el accionar de la policía con la desarticulación de “kioscos” en los barrios donde se comercializan sustancias toxicas, empiezan los problemas entre ellos.

De todas formas, el Gobernador se mostró preocupado y ocupado por el incremento de los femicidios aunque le encontró la lógica en que las víctimas “se están animando a denunciar, algo que antes no sucedía” y a través de la justicia “hemos creado áreas especiales y hoy se está denunciando mucho más por lo que ponemos toda nuestra fuerza para reforzar el poder judicial y aumentar el accionar de la Policía”.

El ministro Agüero Gamboa tildó los ascensos como un “reconocimiento al trabajo que vienen realizando y reconstituir la pirámide de la Policía. Gracias al trabajo que está realizando la fuerza se dan estos ascensos. Además agradeció al Poder legislativo por el acompañamiento con la aprobación de la normativa que permitió esta decisión.

Sobre el balance del Ministerio aseguró que “se han hecho muchos operativos en forma conjunta y un trabajo coordinado con los otros poderes del Estado, intendencias y comunas”.

“Es un hecho histórico para la Policía de Tucumán, una institución de 200 años de vida ya que el Poder Ejecutivo a cargo del Gobernador dispuso el ascenso de 2.758 suboficiales”, dijo con cierta emoción el titular de la fuerza de seguridad provincial.

En ese sentido Girvau aseguró que es la primera vez que se da un ascenso de estas características para suboficiales y agentes. “Hoy los sueños y perspectivas que tenían se les hace realidad”, sentenció y también aseguró que “a sus familias los debe llenar de alegría y bendiciones”.

En su discurso Girvau exhortó a “redoblar los esfuerzos” ya que “venimos con una buena dirección en materia de procedimientos y esto nos lleva a hacer prevención en toda la provincia, sacrificarnos a diario porque el reconocimiento va a estar”.

Luego agradeció al ministro Agüero Gamboa que estuvo al frente de esta movida y al vicegobernador Acevedo por agilizar los trámites en el Parlamento para que la comisión de Seguridad realice los trámites pertinentes.