😱 Un automovilista sufrió un aterrador momento en medio de la ruta 307

Eduardo, un vecino de la Villa Veraniega de Tafí del Valle, comentó una extraña y terrorífica situación que vivió días a a mitad de año en medio de los sinuosos caminos de la ruta 307, y decidió compartirlo en las redes en las últimas horas.

"Regresaba de la localidad de Monteros hacia Tafí del Valle, eran pasadas las 19:00 y todavía había algo de luz natural y me encontraba ya pasando el Monumento al Indio", comienza el relato compartido en la pagina Tucumán Paranormal.

"Me puse a sacar el kit de auxilio y cambiar la rueda antes que me atrape la noche, estando ahí a unos metros sentí que alguien me chistaba, lo hizo tres veces por lo que me levanté a ver pensando que era algún operario de vialidad que están en los destacamentos en medio del cerró, pero no vi nada y yo seguí con lo mío", agregó.

"Un rato después pasó una camioneta, que se detuvo en el camino para ayudarme pero le dije que no, y le agradecí el gesto", destaca Eduardo.

"Al rato otro ruido de piedras ya eran varias pero está vez, y yo ví que no caía del cerro, sino que venían de otra dirección, como si alguien las arrojará", comenta con asombro. "Curioso porque así soy, cruce hacia la dirección de dónde venían esas piedras, mire para el monte y no vi nada pero si escuché una risa burlista a metros de dónde yo estaba", explicó y agregó que ahí se le quitó lo valiente y curioso por lo que fue a sacar la rueda.

"Cuando coloque el auxilio y guardaba las cosas en el baúl las piedras que cayeron anteriormente en la ruta no estaban, y sorprendido me apure cuando escuché una voz bien audible en pleno silencio decir ya te vas".

"Estaba oscuro y en el lugar solo se veía la baliza encendida de mi auto, me cagué de miedo, antes de subir e irme tenía necesidad de orinar y lo hice a las apuradas porque me invadió una extraña sensación de que allí yo no estaba solo, y nuevamente sentí que las piedras caían en el asfalto cerca mío"

Además, recordó que: "Subí arranque el auto y me fui cuando hice unos metros vi por el retrovisor una figura difusa parada en la ruta, yo solo me persigne sin dejar de mirar para atrás hasta que me tomé una curva", recordó.

Por último dijo: "Nunca supe que pasó en ese lugar, solo se que no hay casas cercas y que allí algo hizo notar su presencia".

"Cada vez que paso por el lugar siempre miró y recuerdo lo que yo vi y escuché aquella tarde noche en la ruta 307".

