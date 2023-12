El amor en tiempos de fútbol ❤️: Ariel y Luz los protagonistas de una historia única

¡Y dicen que solo son 22 personas corriendo detrás de una pelota! Escenario: La Liga Pirata. En esas infinidades de canchas del departamento Monteros, seguramente nacieron muchos amores, y también desamores, pero lo que sucedió el sábado traspasa los limites de un rectángulo de juego.

MONTERIZOS charló con los protagonistas del fin de semana en Tucumán, Ariel Riarte y Luz Chavez. Él, jugador de Yatay FC, ella, hincha del mismo equipo. La historia viral del fin de semana se dio así en las canchas, él jugando, ella haciendo barra por el club de sus amigos. "Toda esta historia de amor tiene que ver con el fútbol", señala "Papilo", como lo conocen todos a Ariel.

"Ya veníamos planeando casarnos porque realmente es una mujer muy especial para mí, siempre está para lo que se necesite, ella es única", dice a corazón abierto el jugador campeón. "Yo sabía que íbamos a ganar el título, tenía total seguridad".

Era tal la confianza que se tenía, que empezó a preparar su historia individual, pero que también lo uniría para toda la vida con otra persona, el amor de su vida. "Lo estuve planeando durante todo el campeonato, cada paso que dábamos con el equipo veía que se podía dar", explica y agrega, "lo quería redondear pidiéndole casamiento a mi novia, lo hice así, y es algo que quedará grabado en mi corazón". "Yo estoy totalmente agradecido con ella por todo lo que hace por mí".

La semana previa, "Papilo" tuvo que hacer malabares para poder comprar el anillo y que Luz no se entere. "No tenía que saber por nada el mundo ella, mi compadre fue quien me ayudo para que todo salga bien", sintetiza.

El sábado de la final llegó, los nervios del futuro novio también, la copa en alto y el pasillo del campeón. "Acá mi compadre nuevamente entró en acción porque pidió un pasillo para mí, todos pensaron que era para realizar el tradicional 'capotón furioso' pero no fue así, yo terminé, me arrodillé y le propuse casamiento a mi novia", dice con la voz entrecortada de la emoción, al rememorar nuevamente ese feliz día.

La historia la completa Luz, la futura novia. "Ese día de la final estaba muy ansiosa, yo siempre seguí a los chicos a las canchas y quería que Yatay gané por mi novio, pero también por todo el grupo de amigo. "Fue una felicidad imnensa el triunfo", comienza contando la fanatica y compañera de Ariel. "Es un hermoso grupo el equipo, conozco a todos los chicos, me puse muy feliz por ello porque se como sufren y viven los partidos".

El momento exacto de la propuesta de casamiento lo recuerda a cada instante. "Me llamaron para que me acerque al grupo, pensé que era una foto entre todos, pero vi el pasillo y a Ariel caminando solo". "Yo no lo podía creer, siempre veía que pasaba en otras partes, pero nunca imaginé que me podía llegar a a suceder a mi", exclama. "No sé, no puedo explicarte como me sentí, muy feliz, todo fue super emotivo y la verdad fue una muy, pero muy linda sorpresa".

"Esta desición tan linda de ya formar una familia, nuestra familia y afianzar el amor, la verdad que estoy muy contenta, muy feliz". Para cerrar la nota, Luz agrega que "Papilo" siempre estuvo en esos detalles. "Me sorprende todos los días con pequeñas cosas, y lo del sábado fue algo hermoso, sinceramente estoy muy feliz y emocionada".

La historia tiene final feliz, y el video que recorrer las redes ya tiene más de 30 mil reproducciones, otros miles de me gustas y fue compartida cientos de veces.

