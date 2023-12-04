Mañana inicia el pago del 80% para estatales

El cronograma completo para todas las reparticiones.
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda, informa el cronograma de pagos de la parte complementaria del sueldo de octubre para los trabajadores de la administración pública provincial.
Martes 5 de diciembre
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
- INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
Miércoles 6 de diciembre
-EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc Sec Transf. Rep. 27
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
Jueves 7 de diciembre
- EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
- COMUNAS RURALES
Viernes 8 de diciembre
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
- ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO
- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)