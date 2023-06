Habló el tucumano que protagonizó un escándalo en un vuelo de Flybondi

Agustín Torasso, se llama el joven que protagonizó un verdadero escándalo arriba de un vuelo con destino a Tucumán y que tomó trascendencia nacional luego que el video se viralizara por las redes sociales.

Como justificando su accionar, el joven de 25 años dijo al programa Buen Día de LG Play, que "el sábado 24 de junio salí con un vuelo desde Cancún, México que venía de mis vacaciones. El domingo llegue a Argentina, exactamente a la provincia de Mendoza. Tenía un vuelo a Buenos Aires y después el destino final era Tucumán”,

Torraso informó que el vuelo desde Bs As a Tucumán estaba programado para el lunes 26 a las cinco de la mañana. "Me bajo del avión que venía de Mendoza y fui a la ventanilla de Flybondi a retirar mi ticket del vuelo que salía a las 5 y me dicen que el vuelo se suspendió para el lunes a las 20”, y añadió: “Les dije que me tenían que pagar comida, hospedaje y movilidad, lo que cumplieron con casi todo porque nunca me fueron a buscar del hotel”.



“Salí a última hora pagando un taxi que me salió $1.650. Llegué al aeropuerto de Buenos Aires y el avión salió a Tucumán. Ya descendiendo el avión, el piloto nos dice que no podía aterrizar por neblina. Que volvíamos a Córdoba a cargar combustible y después Aeroparque. No sabían para cuándo nos iban a cambiar el vuelo”, dijo.



“Venía viajando hace varios días, haciendo escalas sin dormir bien, sin comer bien. Y mi pareja esperándome con mi hijito de tres meses en el aeropuerto", dijo.