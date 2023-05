Jaldo sobre la oposición "son un partido judicial"

En vivo desde la Legislatura de Tucumán, el vicegobernador Osvaldo Jaldo arrancó muy temprano hablando con la prensa y se refirió al fallo de la Corte que suspendió las elecciones de este domingo en la provincia.

🗣️"Esto nos sorprendió a todos porque estábamos a tres días de votar. Hay una intencionalidad política vinculada con Juntos por el Cambio, también a nivel nacional. Porque ellos nunca nos pudieron ganar. Recurrieron una vez más a la Justicia; no son un partido político, son un partido judicial. Porque nunca nos pudieron ganar, y este domingo iban a volver a perder por unos 15 puntos", dijo Jaldo, justificando así el motivo de la suspensión de las elecciones.

🗣️ "Ninguno de los otros partidos políticos estuvo de acuerdo con la suspensión, solo a Alfaro y a Sánchez les llegó el milagro. Este domingo se salvaron, pero el otro domingo no se van a salvar. La fórmula Jaldo-Manzur está firme", avisó el vicegobernador, destacando la incoherencia de parte de los opositores para pedir que se vote en el resto de las categorías, donde se encuentra la esposa de Alfaro (Bety Ávila) como candidata a intendenta de la capital.

🗣️ "Acá no detenemos la campaña la electoral. Si no votamos este domingo votaremos el otro, o cuando sea. No vamos a permitir que se prescriba al pueblo tucumano. Para la Justicia de la Nación parece que hay argentinos de segunda, a Tucumán no lo dejaron votar porque las autoridades de Juntos por el Cambio tienen una convivencia con la Justicia a nivel nacional", analizó el candidato del Frente de Todos.