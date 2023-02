Quemaron cubiertas y protestaron frente a EDET por la deficiencia del servicio

"Nos quedamos sin servicio cada dos por tres, la empresa va, conecta y luego se vuelve a cortar. Ya es cansador, un tema bastante complicado", dijo uno de los vecinos al sitio Bajo la Lupa, durante la protesta que se realizó anoche en la sede de la empresa en Concepción.

Vecinos de diferentes barrios de la "Perla del Sur" llegaron a la guardia de EDET para reclamar la deficiencia del servicio.

"Nos atienden los muchachos de la guardia, y van al lugar, pero el problema no se soluciona, solo hacen remiendos. El problema de raíz lo tiene que solucionar EDET como empresa. Los muchachos nos atienden, la guardia funciona, nos toman el reclamo y ahí termina su trabajo. Lamentablemente, la problemática no viene por acá, es EDET como servicio general. Mientras ellos no hagan inversiones y mejoren el servicio, vamos a seguir teniendo los mismos problemas".

"En el barrio El Ceibo esto viene pasando de años, tenemos un par de transformadores que aparentemente quedaron chicos, no tienen el mantenimiento correspondiente, las líneas son bastantes viejas y ahora comenzó a tener problemas con frecuencia a partir de que inauguraron el nuevo alumbrado público. Para mí las líneas están sobrecargadas".

"Ya nos solucionaron supuestamente, volveremos a casa y veremos. Esta es la primera vez que nos juntamos, creo que será el comienzo de muchas, trataremos de convocar más vecinos, unirnos un poco más y venir a hacer un reclamo más formal y con más firmeza. Comenzamos en la guardia, pero la idea es próximamente cortar las calles principales, España y Güemes de las oficinas de EDET durante el día", finalizó.