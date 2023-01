El gobierno se hará cargo del seguro escolar de niños y niñas que no puedan pagarlo

El gobernador, Osvaldo Jaldo, destacó que el decreto acuerdo ya fue enviado a la Legislatura para avanzar con la cobertura para los niños y niñas que asisten a la escuela pública.

"La Provincia se hace cargo del seguro. Son casi $1.600 por chico, es decir, casi $50 millones los que aporta el Gobierno de la Provincia”, sostuvo el Primer Mandatario.

En marzo de 2022, el gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció que el pago del seguro escolar estará a cargo del gobierno provincial, en el caso de aquellos estudiantes que no puedan abonarlo. Mediante el decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N°8 /1 del 2 de enero de 2023 se establece que el trámite se realiza simplemente con la inscripción del estudiante.

No hay ni puede haber ningún impedimento económico para que un tucumano o tucumana vaya a la escuela. A partir de este año, y por una decisión del gobernador; el Gobierno se hace cargo del seguro escolar. No es un requisito al momento de la inscripción tener pagado el seguro, por lo tanto, no es un impedimento para inscribir a los chicos en la escuela”, señaló Lichtmajer.