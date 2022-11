Continúa la polémica en ATEP: Hugo Brito rechazó la convocatoria a elecciones

"ATEP, legal y legítimo, no hace ninguna elección", afirmó Hugo Brito, quien se impuso en las elecciones del 15 de mayo pasado en la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), al rechazar la convocatoria que realizó la junta electoral para el próximo domingo 6 de noviembre.

Esto fue ratificado este lunes por David Toledo, quien está en el cargo desde hace más de 14 años y que aseguró que la Justicia avaló la decisión del órgano gremial para realizar nuevos comicios.

Pero esto fue rechazado de plano por Brito, quien con documentación en manos, afirmó que "nosotros contamos con la certificación de autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, por eso le decimos a la docencia tucumana que no se deje engañar y que no avale con su participación una elección que resulta ilegal e ilegítima". Explicó que notificaron de esta situación al Ministerio de Educación, pidiéndole que no abra los establecimientos provinciales donde se debería votar este domingo.

"En caso de que Toledo siga adelante y el Ministerio de Educación interfiera en esta interna sindical, nos veremos obligados a convocar a un paro docente", admitió Brito.

El dirigente que encabezó la lista Dorada en las últimas elecciones, explicó que actualmente Toledo y quienes lo acompañan "están usurpando cargo y funciones, ya que ellos fueron derrotados en las urnas el 15 de mayo pasado, los afiliados nos han elegido como sus autoridades, pero ellos se resisten a reconocer el resultado y se aferran a una decisión judicial que no está firme". (Los Primeros)