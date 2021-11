Jaldo se reunió con las periodistas abusadas durante las elecciones en Casa de Gobierno

El gobernador, Osvaldo Jaldo, manifestó personalmente su solidaridad con las periodistas Carolina Ponce de León y Mariana Romero que denunciaron en la Justicia haber sido víctimas de abusos sexuales en distintas circunstancias ocurridas durante actos oficiales celebrados en el Salón Blanco de Casa de Gobierno durante el cierre de las jornadas de las elecciones nacionales del domingo y en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

El ofrecimiento de colaboración por parte del titular de Ejecutivo tucumano se concretó hoy, tras mantener una reunión en Casa de Gobierno con las periodistas de Radio Universidad Tucumán y Los Primeros, en la que estuvo presente también el monitor por Tucumán de la Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), José Romero Silva.

Sobre el encuentro, Jaldo expresó: “Agradezco que hayan aceptado la invitación para hablar. Me he solidarizado públicamente pero quería hacerlo personalmente con las dos periodistas y escucharlas un poco más para que me cuenten lo ocurrido. Esto pasó en Casa de Gobierno. Asumí el compromiso de ver y poner a disposición todos los elementos que sean necesarios a los efectos de la investigación”.

A su vez, dijo: “Di instrucciones al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para que se ponga en contacto con el fiscal Daniel Marranzino y que llevemos todas las filmaciones que tengamos de nuestros equipos. Repudiamos lo ocurrido. Hay que encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia”.

Además, manifestó “intercambiamos ideas con el representante de FOPEA. En esos momentos tan importantes para la democracia debemos buscar espacios para que la prensa pueda desarrollar con seguridad su tarea de informar” y comentó: “es la primera vez que ocurre un hecho así, en tantos años de democracia y elecciones que tuvimos. Tenemos que tomar medidas inmediatas para que no ocurra nunca más. Tendremos que acreditar a las personas que entren a Casa de Gobierno”.

Dijo además que se asignará un área al periodismo para que pueda trabajar con comodidad, que podría ser la antesala de la Gobernación, y dotarla de equipos, computadoras y elementos necesarios “para los periodistas y medios que quieran acompañarnos”.

Tras el encuentro, Ponce de León expresó: “Quiero agradecer la convocatoria del Gobernador y el acompañamiento de FOPEA porque desde el primer momento me brindaron el asesoramiento para manejar esta situación”.

a corresponsal radiofónica también dijo: “Agradecer al Gobierno de Tucumán por el reconocimiento de lo que sucedió y el ofrecimiento de trabajar en lo que nosotros necesitamos que es seguridad”.

Ponce de León aseveró que la gravedad del hecho radica en que puntualmente afecta a las mujeres: “Esto no le pasa a los hombres a quienes sí los pueden maltratar, golpear o insultar, pero ninguno sufrió acoso sexual de la manera que las mujeres lo vivimos. Pedimos que esto se termine y que se tomen las medidas necesarias de seguridad en nuestro ámbito de trabajo”.

Romero comentó que con el Gobernador “se hablaron de cuestiones prácticas. Cómo separar a quienes estamos cumpliendo un rol muy específico en una conferencia de prensa como somos los periodistas, de otras personas que no tienen esta función” y dijo que se conversó sobre cómo identificar a los culpables.

La periodista de Los Primeros, manifestó: “Necesitamos que todo el personal de la administración pública esté capacitado para contener a las mujeres. Son situaciones durísimas” y dijo que por estos días hubo un satisfactorio acompañamiento de Fopea y de la sociedad: “Es muy liberador que nos contengan”.

Acompañamiento de FOPEA

En representación de FOPEA, Romero Silva declaró: “agradecemos al Gobernador de la provincia de Tucumán que haya citado a las víctimas de lo que sucedió en las elecciones del domingo y en las PASO. El Gobernador asumió el compromiso para trabajar con Comunicación Pública para ver cómo es el manejo de los periodistas en estas situaciones”.

Además, contó que FOPEA seguirá la causa judicial: “Queremos saber quiénes son. Estamos pidiendo las imágenes y videos de lo ocurrido ese día para identificar a estas personas. Pedimos a la Justicia que atienda a las víctimas y que avance la causa judicial. Hay un compromiso del Gobernador de pedir las imágenes que son de información pública para enviar a la Justicia. Este caso lo va a seguir el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa lo que nos da tranquilidad porque esto no terminó aquí, sino que, a partir de ahora, vamos a trabajar para desarrollar nuestra tarea en espacios seguros”.