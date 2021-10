Lucia Cabrera Pipke fue 3° en la categoría Elite en Río Pinto

Otra gran carrera para la biker monteriza, que sigue dejando bien parado al deporte monterizo. Esta vez fue en el Desafío a Río Pinto, la carrera emblema del MTB de Sudamérica.

Lucia Cabrera Pipke fue 3° con un tiempo de 03hs, 35m, 21s en la categoría Elite, y además fue 15° en la general. En la categoría la vencedora fue la salteña Florencia Avila, y segunda al rionegrina Valentina Muñoz.

Lucía largó en la fila prioridad, por haber hecho podio en la edición anterior. "Desde que comenzó la carrera fui en el pelotón de punta, después de la mitad del circuito, casi a los 45km, pase a pelear el segundo puesto con otra chica de mi edad", comenta a MONTERIZOS.

La fatiga comenzó a aparecer en los últimos 10 kilometros para la bijer. "Comencé a sentir el cansancio de la carrera y pase a quedar en el tercer puesto. "Sufrí muchos calambres pero pude aguantar para quedarme con el tercer"

La monteriza agrega que este tipo de carrera no la favorece por su condición. "Me sienta mejor lo más explosivo y circuitos cortos", y destacó que se sorprendió mucho por el resultado. "No me la esperaba".

Por su lado en la categoría Varones Juveniles, Mariano Aparicio fue 9°, con un tiempo de 03hs,14m, 09s, venciendo en el sprint final al puntano Ignacio Sola.