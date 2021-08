Intentaron asaltar a un ciclista monterizo en la ruta 38

Un deportista monterizo, que realiza sus entrenamientos a diario por la traza vieja de la ruta 38 y por la 307, sufrió un intento de asalto en la zona de la textil ex Grafa.

El hecho se registró alrededor de las 15:10. "Eran dos sujetos en una motocicleta 110 Cc, de color rojo, uno estaba de campera gris de mangas amarillas y de gorra gris oscura, eran jóvenes y estaban vestido casi idénticos", explica el ciclista Carlos Soria, quien por fortuna no sufrió consecuencia alguna, solo más que el susto del momento.

"Me tiraron la camiseta, me manotearon e intentaron sacar el teléfono del bolsillo y además me quisieron voltear de la bicicleta", agrega Soria, deportista que a diario transita las rutas del departamento como parte de su entrenamiento

Soria cuenta que al no poder concretar el hecho, los delincuentes se metieron en una calle de tierra en la zona del B° Los Pinos.