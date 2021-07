El monterizo que triunfa en el extranjero sacó su primer video oficial

Un mensaje de amor, desamor, de oportunidad, de esperanza, un mensaje para una pareja, para un amigo o para uno mismo, la letra de "Dale tiempo" del monterizo Ezequiel Bazán invita a pensar en detenernos un momento, dejar pasar un momento y volver a empezar. Quizás como parte de su propia vida, de la espera hasta que le momento llegó y pudo concretar uno de sus sueños: la producción de un video clip con un equipo de producción completo.

El monterizo lanzó su primer video clip de "Dale tiempo" y la misma canción en todas las plataformas digitales en una fecha especial, el 6 de junio, día en que cumplió 31 años. Hace un año atrás escribió la letra de esa canción. Sin imaginar que sería la elegida para transformarse en su primer material oficial.

"Fue realmente un regalo hermoso. He luchado mucho para hacer esto, agradezco a todos quiénes me apoyaron desde un principio y me refiero desde mi productor musical, el estudio de grabación, la gente que me ayudó a con la producción. Pero también a mi familia de Monteros, la de aquí, a mi novia y en especial a mi hija" confiesa a MONTERIZOS.

Ezequiel, quien decidió probar suerte en el país vecino y se fue hace más de 6 años, a incursionado en conducción televisiva, pero jamás dejó su primera actividad, la música. Canta, escribe, actúa, produce. Cuando decidió irse del país, ya contaba con participaciones en en “La Voz Argentina” y en “Dar la Nota”, pero tras un extraño sueño, del cual le quedaron las palabras Santa Cruz, buscó que internet que podía ser y se encontró con lo que entendió, era una señal: había un casting para “cantando por un sueño Bolivia”. Y para allá se fue.

El artista monterizo, después de conseguir fama y posicionarse como uno de los artistas más queridos, avanza y se perfecciona para que sus creaciones llegan a más personas. "El sacrificio fue mucho, pido que lo compartan al video, es una canción que habla de que el momento llegará, las cosas se dan y es cuestión de tiempo y hay que confiar" afirma el artista a MONTERIZOS.

Además agradeció el apoyo que cada día recibe desde su ciudad natal y no duda, que una vez más, será acompañado con visitas a su nuevo video, y que lo compartan para que llegue lejos, muy lejos.