Así serán los actos por el 9 de Julio en las escuelas tucumanas

Con motivo de rememorar la Declaración de la Independencia de la República Argentina, que se celebra cada 9 de julio en conmemoración a la firma de la Declaración de Independencia de la Argentina que se realizó el 9 de julio de 1816, los establecimientos educativos de toda la provincia podrán llevar adelante actos protocolares atento a la presencialidad administrada.

Los actos se han vuelto una costumbre a partir de este retorno a la presencialidad. Este año ya podemos hacerlos de forma presencial, serán en el transcurso de la semana que viene coincidiendo con la fecha Patria; y cuyo protocolo presentamos al COE", aseguró el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer.

Protocolo y logística para Actos del 9 de Julio:



▪ Las autoridades educativas de cada institución organizarán y programarán el acto para ser realizado al finalizar la jornada escolar, entre los días lunes 5 y el jueves 8 de julio del corriente.

▪ Se prohíbe la distribución de escarapelas o recuerdos, como así también la realización de números artísticos grupales, recepciones o agasajos (consumo de comidas o bebidas, uso de vajillas).

Participantes:

Siguiendo las pautas establecidas en el marco del Protocolo General para el Retorno Seguro a Clases Presenciales (Resolución Nº 27/2021 C.O.E.), en relación con:

▪ Alumnos: en el espacio donde se realice el acto cumpliendo con los lineamientos sanitarios, no podrán tener contacto con alumnos de otros grupos y/o burbujas.

▪ Acompañantes: no se autorizarán. No se permitirá el acceso a personas con síntomas compatibles con COVID-19, o que integren grupos de riesgo. Si algún alumno realiza un número de forma solista, se autorizará un acompañante.

▪ Abanderados: se convocará a las Banderas de Ceremonia de la institución. Es importante que abanderados/as y escoltas respeten el distanciamiento en el desplazamiento y ubicación durante el acto.

▪ La asistencia al evento será voluntaria y deberá confirmarse con anterioridad.

▪ Cada institución autorizará el ingreso de un (01) fotógrafo.



Organización de los establecimientos:

Casos N°1 - Establecimientos: Participarán las burbujas a las que le corresponda la asistencia ese día en su respectivo turno. Deberá mantenerse una distancia mínima de 3 metros entre burbuja y burbuja.

Casos N°2 - Establecimientos con más de un turno: Participarán las burbujas según corresponda su turno y entre cada grupo deberán pasar al menos (2) horas de intervalo para la realización efectiva de la sanitización y preparación del espacio.

Casos N°3 - Establecimientos o niveles que comparten edificios: Se respetará el turno de cada uno, teniendo en cuenta que entre cada acto deberán pasar al menos (2) horas de intervalo para la realización efectiva de la sanitización y preparación del espacio.

Preparación del Establecimiento:

El día hábil anterior al acto: limpiar y sanitizar los espacios donde transitarán las personas que asistan y donde se desarrollará el mismo.

El día del acto:

Ingreso: se deberá disponer de un puesto sanitizante con personal capacitado. Tomarán la temperatura y colocarán un dispenser de alcohol en gel o rociador con preparación de alcohol 96º, diluyendo 70% de alcohol en 30 % de agua y una alfombra para la desinfección del calzado.

Uso del barbijo/tapabocas: de uso obligatorio para todos los participantes del evento conforme lo establecido por Ley Nº9.240, “Art. 1º - Declárese obligatorio, como barrera preventiva en todo el territorio de la Provincia, el uso de barbijos, tapabocas o mascarillas faciales a todas las personas que circulen en la vía pública, establecimientos públicos y privados, transporte público, comercios, instituciones bancarias y demás lugares de concurrencia masiva”.

Distanciamiento social: respetar las medidas de distanciamiento social previstas en el Protocolo General para el Retorno Seguro a Clases Presenciales (1,5 metros de distancia entre personas).

Espacio: el acto deberá realizarse al aire libre dentro de la institución. En caso de no disponer de ese espacio, comunicarse con el Supervisor/a correspondiente.

Finalizado el acto: los/as estudiantes, docentes y personal escolar, deberán retirarse del establecimiento escalonadamente, respetando la distancia social y procurando evitar aglomeraciones en los accesos a la institución.