Con 31 años brindando educación de calidad en Monteros, STRATFORD retoma su actividad con clases 100 % presenciales, en un espacio totalmente renovado: un Primer piso que debió esperar 1 año para su estreno por la pandemia ( quienes al igual que todos los establecimientos educativos, debieron reinventarse con clases virtuales) .

La profesopra y Lic. Universitaria María Eugenia Sad Hirth, Directora del Instituto Cultural de Lengua Inglesa (Resolución Ministerial 1337/5 SGE), comentó a MONTERIZOS que el nuevo piso de STRATFORD fue un sueño que tenía en mente hacía muchos años. María Eugenia Nos cuenta y explica: “Excelsior” está pensado y diseñado para “Interactive classes” (clases interactivas) un novísimo método de enseñanza donde distintos pequeños grupos coactuarán con las cuatro habilidades de la lengua: Listening, Speaking, Reading and Writing.

Cabe destacar que la directora también hizo mención al desafío de regresar a las aulas en este duro tiempo de pandemia. “Presentamos estrictos y cuidadosos Protocolos a autoridades correspondientes para volver a clases en aulas confortables, con grupos reducidos, ingresos y egresos independientes y todos los requisitos que contribuyen a la higiene y cuidado de nuestro alumnado y staff”.

Este año, STRATFORD cumple 31 años ininterrumpidos de clases y lo logrado hasta aquí, es en base a compromiso, perseverancia, y lucha diaria para brindar formación en Ingles,( la lengua extranjera que habla el Mundo), con la mayor calidad e idoneidad, con un plantel de profesores universitarios altamente calificado para tal fin.

La vuelta a las aulas está a días, en STRATFORD ya abren los brazos para recibir a sus alumnos y comenzar un año lleno de energía y proyectos, sin descuidar, por supuesto, los cuidados en la salud.

«WELCOME BACK. Do you think BIG, Then think of STRATFORD«