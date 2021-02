La última vez que los bikers tuvieron acción en nuestra provincia fue el 8 de marzo de 2020, cuando se corrió el tradicional Gran Premio “Martín Cossio”. Estaba todo listo para que el siguiente domingo se disputen en forma conjunta la primera fecha del Abierto del NOA y la jornada inicial del Campeonato Tucumano de cross country. Sin embargo, el mountain bike volvió a sufrir un revés. “Presentamos el protocolo correspondiente y no nos habilitaron”, contó Miguel Kachurovsky, presidente de Mountain Bike Tucumán Club, organizador de la prueba.

Ahora, el objetivo es poder correr el 14 de marzo, fecha en la que fue programado el “Martín Cossio” en el circuito de Raco. “Se están realizando todas las gestiones. Los bikers están ansiosos por competir y es por eso que muchos tucumanos viajan todos los fines de semana a las provincias que están organizando carreras”, explicó el dirigente. Córdoba, La Rioja, Salta y Catamarca son los lugares elegidos por los bikers del “Jardín de la República” para mostrar su potencial. El múltiple campeón Darío Gasco finalizó segundo hace una semana en un rally de casi 100 kilómetros que se disputó en La Rioja, prueba que fue ganada por el salteño Daniel Díaz.

“Somos cada vez más los tucumanos que salimos a competir en otras provincias. No se puede entender que en Tucumán todavía no podamos correr. Desconozco cuáles son los argumentos por lo que no están habilitando las pruebas, pero me parece muy extraño todo”, dijo el concepcionense.

“Las autoridades provinciales están errando con las medidas. Todos sabemos que el deporte es salud y, sin embargo, no nos dejan competir. Para nosotros es mucho más riesgoso ir a hacerlo a otro lado. Tenemos que viajar, comer y dormir en otro lugar. Si te quedás en la provincia eso no pasa y minimiza al máximo los riesgos de contagios”, disparó el máximo referente del mountain bike del NOA y uno de los bikers con mayor trayectoria en el país.

El domingo 28 de febrero se disputará la Vuelta a las Altas Cumbres en Córdoba, donde habrá más de 3.000 participantes, entre los que estará Gasco. “En esa prueba habrá muchísimos tucumanos. Es inexplicable que en todos lados estén compitiendo, menos en Tucumán. Este sábado habrá una carrera en Catamarca, donde también habrá varios representantes de nuestra provincia. Yo estoy radicado en El Mollar y en los valles los bares explotan de gente. Entonces pregunto: ¿dónde hay más riesgo de contagiarse de covid-19, en esos bares o en una carrera de mountain bike? Creo que no hay sentido común”, señaló Gasco.

Hace casi un año que no hay carreras en Tucumán y los bikers ya comenzaron a hacer sentir sus quejas. “Están a punto de regresar las clases presenciales y todavía no podemos correr una prueba de mountain bike en Tucumán. Es una decisión muy contradictoria, porque nuestro deporte se practica al aire libre”, se quejó el “profe” Jesús Durán. “Cumpliendo con el protocolo, prácticamente no hay chances de contagiarse. No es un deporte de contacto. Me sorprende que se habiliten muchas cosas y que el mountain bike siga esperando. Sospecho de que hay una cuestión política de fondo y nosotros estamos pagando las consecuencias”, agregó.

Por ahora, a los bikers no les queda otra que seguir esperando. “Espero que en marzo podamos correr. Estamos en desventaja con los ciclistas de otras provincias. Así es muy difícil poder seguir. Muchos se cansarán y dejarán el deporte. Sería una lástima, porque Tucumán cuenta con bikers de gran nivel”, concluyó el “Mono” Gasco.

371 días pasarán entre la edición anterior y la 2021 del “Martín Cossio”, en caso de que la carrera sea autorizada para el 14 de marzo.

5 fechas tendrá cada uno de los campeonatos tucumanos. El objetivo es que el torneo de cross rural sea el primero en empezar.

15 de agosto fue la fecha estipulada para que este año se dispute el Rally Trasmontaña, la carrera en pareja más prestigiosa del país.

Fuente: La Gaceta