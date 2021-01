México es el cuarto país con más fallecimientos acumulados por coronavirus, con 140.704. En este caso, 16 personas de una familia fallecieron por Covid tras encontrarse en el funeral de un pariente lejano sin saber que estaban contagiados.

Es el caso de José Martín Chávez Enríquez, quien contó en el diario mexicano El Milenio: «No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier; a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa, y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante”

Además de su madre, fallecieron su abuelo y tres de sus tíos directos. Enrique es propietario de un spa y tuvo que disponer de sus ahorros para pagar los gastos médicos: «He gastado más de 80 mil pesos mexicanos», dijo.

“El virus arrasó, acabó con casi toda la familia, se fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada, y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo de ir al panteón”, contó. (Cadena 3)