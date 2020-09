Josefina Argañaraz, es licenciada en Kinesiología, y desde hace tiempo pasas sus días de en el Hospital Centro de Salud, en el área de cuidados críticos, pero cuando comenzó la pandemia, y los contagios, tuvo que reiventarse, y actualmente es una de las referentes del área en la Torre Covid-19

Josefina actualmente se encarga de coordinar la torre de Covid en el área respiratoria. “Cuando todo esto comenzó estuve tres meses sin poder trabajar por una medicación que me bajaba las defensas. Tenía mucha ansiedad, quería ir a colaborar. Me capacitaba todo el tiempo”, contó.

“Un día estaba saliendo del hospital y me llaman por mis conocimientos en el uso del Helmet, un casco plástico usado para ventilación. La idea del primer contacto con un paciente positivo me generaba cierto miedo. Pero pensé en mi capacitación, sabía que podía ayudar, me sentía en la obligación moral de hacerlo. Me quedé hasta tarde pero salí muy contenta. Reconforta poder ayudar”, agregó.

Consultada por el día a día, cuenta que “duele no poder saludar como antes a tus compañeros. Ya no hay tantas risas, hay mucha preocupación. Nos duele cuando un compañero se infecta. Pero al mismo tiempo la situación nos da fuerzas para seguir estudiando y ayudar, ejercer un rol activo”.

Por último Argañaraz destaca el trabajo en equipo, un concepto muy presente en los profesionales. “Cuando todo esto pase nos dejará a la sociedad el aprendizaje del trabajo desinteresado en equipo. Trabajar juntos por un objetivo en común, en cualquier situación de la vida”, cierra con optimismo.