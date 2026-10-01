Finalizaron las excavaciones arqueológicas en el sitio histórico de Ibatín

Se realizó el cierre oficial de las excavaciones arqueológicas en el sitio histórico de Ibatín, desarrolladas por la Cátedra de Práctica de Campo III de la Carrera de Arqueología de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

En representación del Ente Cultural de Tucumán presidido por la Prof. Sandra Maldonado, participó de la actividad el director de Patrimonio Cultural, EEC Carlos Piñero, junto a autoridades universitarias, especialistas, representantes locales y trabajadores vinculados a la preservación y puesta en valor del sitio.

La intervención, debidamente autorizada por el organismo de aplicación, estuvo a cargo de los doctores en Arqueología Salomón Hocsman y Jorge Martínez, junto a un grupo de estudiantes de la carrera. Las excavaciones se concentraron en un solar que, de acuerdo con la documentación colonial disponible, habría pertenecido a Don Juan Rodríguez Florencio.

Los trabajos buscan dar continuidad y profundizar el conocimiento arqueológico del antiguo asentamiento, articulando la investigación de campo con el análisis de fuentes documentales. El sector intervenido forma parte, además, de las investigaciones que la Dra. Florencia Borsella viene desarrollando en el sitio.

La experiencia constituyó también una importante instancia de formación práctica para los estudiantes de Arqueología, quienes pudieron desarrollar herramientas propias de la disciplina trabajando en uno de los sitios históricos más significativos de la provincia: los vestigios de la primera fundación de San Miguel de Tucumán en Ibatín.

Del cierre participaron además el vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Mag. Pablo Sesma; el subcomisionado comunal de León Rouges y Santa Rosa, Cacho Barrientos; el arqueólogo Mariano Corbalán, de la Dirección de Patrimonio Cultural; y la Dra. Florencia Borsella.

También estuvieron presentes el encargado del Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín (MACAI), Cristian Guaraz, y miembros de su equipo: los guías Verónica Ruiz, Celeste Álvarez y Juan Morillo, el responsable de apoyo técnico Ricardo Díaz y la auxiliar Natalia Burgos.

El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín, administrado por el Ente Cultural de Tucumán, integra la red de nueve museos, entre espacios céntricos y rurales, distribuidos en diferentes localidades y pisos ecológicos del territorio provincia