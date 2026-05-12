¡Un nuevo objetivo, una nueva aventura!: Desafío Soldado Maldonado

El próximo domingo 17 de mayo a las 8:00 horas, la comuna de Soldado Maldonado será el punto de encuentro para una nueva edición del Trekking Desafío Soldado Maldonado, una propuesta que combina actividad física, cuidado de la salud y turismo en uno de los paisajes más atractivos del sur tucumano.

La caminata tendrá una duración aproximada de 4 horas, recorrerá una distancia de 14 km y está catalogada con un nivel de dificultad media, lo que la convierte en una experiencia accesible para jóvenes y adultos. La edad recomendada para participar es a partir de los 14 años.

📍 Informes e inscripciones:

Oficina de Turismo – Leandro Aráoz 270

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 12:30 hs

Con esta iniciativa, Monteros reafirma su compromiso con el turismo activo y sustentable, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de la naturaleza, fortalecer la convivencia y promover hábitos saludables.