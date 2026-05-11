Allanamientos en Los Sosa y Monteros: secuestran una escopeta y un iPhone en causa por amenazas agravadas

Efectivos de la Comisaría de Monteros realizaron durante el viernes dos allanamientos con resultado positivo en el marco de una causa por amenazas agravadas que se investiga en el Centro Judicial Monteros.

Los procedimientos fueron ordenados por la Unidad Fiscal Temática y se concretaron en dos domicilios ubicados en la ciudad de Monteros y en la localidad de Los Sosa.

Durante los allanamientos, los uniformados lograron secuestrar una escopeta rebatible calibre 16 marca Berta y un teléfono celular iPhone color azul, elementos considerados de interés para la investigación judicial. De acuerdo a las primeras informaciones, el arma fue encontrada en Los Sosa, mientras que el teléfono celular fue secuestrado en una vivienda de B° Norte de Monteros.

Los procedimientos fueron llevados adelante con presencia de testigos ajenos a la fuerza y estuvieron supervisados por personal de la Jefatura de Zona 3 de la Unidad Regional Oeste. Los operativos estuvieron a cargo del subcomisario Mario Acosta, el oficial principal Mauricio Lazarte, jefes 1° y 3° de la Comisaria de Monteros