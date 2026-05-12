sábado 16 de mayo de 2026
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12 May 2026

Un martes despejado y para disfrutar

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 7° de mínima y 23° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el buen tiempo continúa. Las mañanas son frías, pero con el correr del día las jornadas estarán más templadas. Probabilidades de lluvias: cero.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 7° de mínima y 23° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 88%. El viento corre del norte a 12 km/h y la visibilidad es de 11 km.

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