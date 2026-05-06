Se espera un miércoles con 27°

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico del tiempo para las próximas horas y reporta buenas condiciones térmicas, prácticamente cálidas, con algo de nubes y posibles chaparrones para mañana, jueves.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 16° de mínima y 27° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 87%. El viento corre del norte a 17 km/h y la visibilidad es de 10 km.