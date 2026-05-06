miércoles 6 de mayo de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1415Blue: $1400Bolsa: $1448.5CCL: $1494.1Mayorista: $1393Cripto: $1478.9Tarjeta: $1839.5
6 May 2026

Se espera un miércoles con 27°

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 16° de mínima y 27° de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico del tiempo para las próximas horas y reporta buenas condiciones térmicas, prácticamente cálidas, con algo de nubes y posibles chaparrones para mañana, jueves.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 16° de mínima y 27° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 87%. El viento corre del norte a 17 km/h y la visibilidad es de 10 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Se presentará el Programa Municipal de Educación Ambiental

Se espera un miércoles con 27°

Este miércoles inicia el cronograma del pago del 80 % a estatales

🔥 tendencia

Tragedia en Famaillá: murió un policía tras chocar contra un caballo en la Ruta 323

Tucumán se acerca a los 450 contagios de chikungunya confirmados