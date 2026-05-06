Este miércoles inicia el cronograma del pago del 80 % a estatales

Los primeros en pasar por los cajeros automáticos serán los trabajadores del Siprosa, de la SAT, Ersept, Ipvdu, entre otros.

La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma del pago de sueldos del mes de abril.

Cronograma del 80%

Miércoles 6 de mayo

Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 7 de mayo

Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Viernes 8 de mayo

Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

Comunas Rurales

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Jubilados fuera de convenio

Renta vitalicia Héroes de Malvinas

Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

Poder Legislativo

Sábado 9 de mayo